La pareja lo echo de la casa: volvió a los tres días y se metió tras saltar un paredón

Un hombre de 30 años que saltó un paredón y se metió en la casa de la que lo habían echado hace tres días fue aprehendido en el barrio Bosque Grande por personal policial tras un llamado al 911.

Cerca de las seis y media de la madrugada personal de la comisaría decimosexta llegó a una vivienda en la zona del barrio Bosque Grande donde redujo al sujeto que se había metido en la casa de la ex pareja. “La mujer lo denunció hace tres días, pero al momento de la aprehensión no había una restricción de acercamiento ordenada”, dijeron las fuentes consultadas.

Tras confirmar que el sujeto no agredió a la víctima los oficiales lo llevaron a la comisaría decimosexta donde lo notificaron de la formación de una causa por violación de domicilio.

Tiene 30 años.

El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso su presentación en Tribunales para prestar declaración.