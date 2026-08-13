El Municipio presentó los nuevos patrulleros para Mar del Plata: "Nuestra prioridad es cuidar al vecino que trabaja"

Tal como se había adelantado, el Municipio de General Pueyrredon presentó este jueves los doce patrulleros que serán destinados para la Policía de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de reforzar la seguridad en la ciudad.

Según comunicó el intendente Agustín Neme, los móviles fueron adquiridos con el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad y se suman a los once que ya habían sido entregados a la fuerza policial.

"Lo dijimos siempre y lo sostenemos con hechos: nuestra prioridad es cuidar al vecino que trabaja, cumple las reglas y quiere vivir tranquilo. Por eso, mientras algunos pretenden convertir la inseguridad en una discusión política, nosotros elegimos poner los recursos donde tienen que estar, en la calle y al servicio de los vecinos", remarcó el jefe comunal en su cuenta de X.

En esa línea, destacó que su gestión no va a ser encontrada "perdiendo el tiempo en chicanas, declaraciones para la tribuna o discusiones sobre quién se lleva el mérito", y sostuvo que "la gente está cansada de la política que se pelea mientras los delincuentes avanzan".

Asimismo, el líder municipal comentó que trabajarán "con la Provincia, la Policía y cada institución que tenga responsabilidad en materia de seguridad", aunque aclaró que "ello no significa callarnos ni mirar para otro lado cuando las cosas no funcionan".

La Policía de la Provincia contará con doce patrulleros nuevos para reforzar la presencia en los barrios.

"Acá no importa quién se anota un punto político, sino que importa que haya más patrulleros, más policías, más prevención y una respuesta firme frente al delito. Nuestro adversario no es otro dirigente político. Nuestro enemigo es el delincuente", manifestó Neme, que en último lugar insistió que "a los delincuentes hay que enfrentarlos con decisión, con recursos y con todo el peso de la ley".

El anuncio de las nuevas unidades se da luego de una semana de manifestaciones contra la inseguridad tras el asesinato de un comerciante, un trabajador de aplicaciones y el femicidio de una joven de 25 años.