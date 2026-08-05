Tensión, enojo y gritos en las marchas por seguridad
Distintos grupos se movilizaron desde el Municipio hasta dos destinos separados: Tribunales y Jefatura Departamental.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El femicidio de Mailén Antonich, que conmocionó a toda la ciudad, sucedió en un mismo fin de semana en el que un chofer de aplicación y un ferretero fueron asaltados y también ultimados. Estas muertes no sólo consternaron a muchos vecinos sino que generaron la organización de una movilización convocada a través de las redes sociales.
La marcha, citada a las 12 de este miércoles, comenzó su recorrido desde Luro e Independencia como principales arterias y punto de encuentro de Mar del Plata, y se dirigió hacia el Palacio Municipal (Luro e Yrigoyen). Allí, distintos grupos frenaron en las escalinatas de ingreso para dar discursos sobre la falta de seguridad y cuestionar a las autoridades.
Con megáfonos y carteles, familiares de víctimas del delito y amigos contaron los calvarios que atravesaron hasta el momento y centraron su reclamo en los reiterados hechos delictivos que afectaron a la ciudad durante las últimas semanas.
De allí, la movilización continuó hasta el centro donde se dividió en dos: un nutrido grupo se dirigió al Palacio de Tribunales (Tucumán y Brown) donde allegados a Mailén pidieron justicia por el femicidio de la joven de 25 años que fue brutalmente asesinada cuando asistió a una falsa entrevista laboral, mientras que otro sector se trasladó hasta la Jefatura Departamental (Gascón y Entre Ríos).
Ante un gran despliegue policial, los manifestantes pasaron por sobre el vallado dispuesto previamente y llegaron hasta el ingreso de la institución, donde pidieron ser atendidos.
Sin embargo, la situación escaló rápidamente y comenzaron los gritos e insultos hacia las autoridades policiales. Nervios y tensión se vivieron durante cerca de media hora, entre los manifestantes que exigían respuestas por parte del personal.
"No podemos seguir viviendo así, hay demasiada inseguridad, tienen que hacer algo. A mi me robaron muchas veces, ¿hasta cuándo vamos a continuar con esto?", reclamó una vecina con enojo.
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