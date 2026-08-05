La marcha, citada a las 12 de este miércoles, comenzó su recorrido desde Luro e Independencia como principales arterias y punto de encuentro de Mar del Plata. Foto: 0223.

El femicidio de Mailén Antonich, que conmocionó a toda la ciudad, sucedió en un mismo fin de semana en el que un chofer de aplicación y un ferretero fueron asaltados y también ultimados. Estas muertes no sólo consternaron a muchos vecinos sino que generaron la organización de una movilización convocada a través de las redes sociales.

Tensión, enojo y gritos en las marchas por seguridad

La marcha, citada a las 12 de este miércoles, comenzó su recorrido desde Luro e Independencia como principales arterias y punto de encuentro de Mar del Plata, y se dirigió hacia el Palacio Municipal (Luro e Yrigoyen). Allí, distintos grupos frenaron en las escalinatas de ingreso para dar discursos sobre la falta de seguridad y cuestionar a las autoridades.

La marcha, citada a las 12 de este miércoles, comenzó su recorrido desde Luro e Independencia como principales arterias y punto de encuentro de Mar del Plata.

Con megáfonos y carteles, familiares de víctimas del delito y amigos contaron los calvarios que atravesaron hasta el momento y centraron su reclamo en los reiterados hechos delictivos que afectaron a la ciudad durante las últimas semanas.

De allí, la movilización continuó hasta el centro donde se dividió en dos: un nutrido grupo se dirigió al Palacio de Tribunales (Tucumán y Brown) donde allegados a Mailén pidieron justicia por el femicidio de la joven de 25 años que fue brutalmente asesinada cuando asistió a una falsa entrevista laboral, mientras que otro sector se trasladó hasta la Jefatura Departamental (Gascón y Entre Ríos).

Ante un gran despliegue policial, los manifestantes pasaron por sobre el vallado dispuesto previamente y llegaron hasta el ingreso de la institución, donde pidieron ser atendidos.

En la sede de la Jefatura Departamental, un nutrido grupo pidió la aparición de autoridades. Foto 0223.

Sin embargo, la situación escaló rápidamente y comenzaron los gritos e insultos hacia las autoridades policiales. Nervios y tensión se vivieron durante cerca de media hora, entre los manifestantes que exigían respuestas por parte del personal.

"No podemos seguir viviendo así, hay demasiada inseguridad, tienen que hacer algo. A mi me robaron muchas veces, ¿hasta cuándo vamos a continuar con esto?", reclamó una vecina con enojo.