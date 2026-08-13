Revés para el Gobierno: la inflación volvió a acelerarse en julio y trepó por arriba del 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló este jueves que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se aceleró al 2,1% en el séptimo mes del año. Así, registró una suba del 19,3% en lo que va del año y acumula un 33,8% en la comparación interanual.

De esta manera, la inflación interrumpió una racha de tres meses de baja y registró un alza de 0,2 puntos porcentuales respecto al 1,9% que había arrojado en junio.

En el desagregado por categorías, el IPC Núcleo, que no contempla precios estacionales ni regulados, registró un alza de 1,8%, impulsada principalmente por aumentos en Alquiler de la vivienda y Servicios culturales. Esta suba se vio atenuada por la baja en expensas, tras la eliminación del adicional del 20% que se había aplicado en junio.

En julio, el IPC había registrado un 1,9%, la cifra más baja desde agosto de 2025. El informe oficial era esperado tanto por el mercado como por los analistas privados, ya que los principales sondeos anticiparon que el incremento de precios mensual había superado el nivel registrado en junio.

Alimentos y bebidas no alcohólicas registro una suba del 2%. Foto: 0223.

La inflación de julio

Recreación y Cultura (5,0%) y Restaurantes y Hoteles (2,8%) fueron las dos divisiones con las mayores subas mensuales. Dentro de ambas divisiones se incluyen aperturas como Paquetes turísticos, Servicios culturales y Servicios de alojamiento, que presentan una importante estacionalidad en esta época del año.

Impulsado por las vacaciones de invierno, Recreación y Cultura (5,0%) fue la división con mayor suba. Foto: 0223.

La división Prendas de vestir y calzado registró en el mes una baja de 1,3%, la mayor reducción nominal de toda la serie histórica del IPC Nacional que comienza en enero de 2017.

En la región Pampeana, el conglomerado que incluye a General Pueyrredon, los precios subieron por debajo del promedio nacional y registraron un alza de un 2,0%.