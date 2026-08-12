Las exportaciones de carne bovina crecieron un 10% en volumen y 44,7% en valor en primer semestre
Entre enero y junio se vendieron 411.705 toneladas equivalentes a res con hueso, con China como principal destino, concentrando más de la mitad de los envíos.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones argentinas de carne bovina alcanzaron las 411.705 toneladas equivalentes a res con hueso, lo que representa un aumento del 10% en volumen comparado con el mismo período del año anterior.
Según información oficial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, el valor de estas exportaciones mostró un crecimiento aún más significativo, con un incremento del 44,7%, llegando a los 2.202 millones de dólares en total.
China se mantuvo como el principal mercado para la carne argentina, concentrando el 53% de los envíos totales. En segundo lugar se ubicaron los Estados Unidos con un 19,5%, seguidos por Israel con un 10% y la Unión Europea con un 9,1%.
En el mes de junio, las exportaciones sumaron 78.990 kilogramos equivalentes a res con hueso, lo que implica un crecimiento del 5,7% en comparación con junio de 2025, consolidando la tendencia positiva del sector.
Los autos, en caída
Mientras tanto, la producción automotriz cayó 16% en julio, pero las exportaciones sostuvieron la actividad. Las terminales fabricaron 31.189 vehículos durante el séptimo mes del año, con fuertes bajas en producción y ventas mayoristas. En contraste, las exportaciones crecieron 28,3% interanual.
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