Las exportaciones de carne bovina crecieron un 10% en volumen y 44,7% en valor en primer semestre

Las exportaciones argentinas de carne bovina alcanzaron las 411.705 toneladas equivalentes a res con hueso.

Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones argentinas de carne bovina alcanzaron las 411.705 toneladas equivalentes a res con hueso, lo que representa un aumento del 10% en volumen comparado con el mismo período del año anterior.

Entre enero y junio se vendieron 411.705 toneladas equivalentes a res con hueso, con China como principal destino, concentrando más de la mitad de los envíos.

Según información oficial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, el valor de estas exportaciones mostró un crecimiento aún más significativo, con un incremento del 44,7%, llegando a los 2.202 millones de dólares en total.

Las exportaciones argentinas de carne bovina alcanzaron las 411.705 toneladas equivalentes a res con hueso.

China se mantuvo como el principal mercado para la carne argentina, concentrando el 53% de los envíos totales. En segundo lugar se ubicaron los Estados Unidos con un 19,5%, seguidos por Israel con un 10% y la Unión Europea con un 9,1%.

En el mes de junio, las exportaciones sumaron 78.990 kilogramos equivalentes a res con hueso, lo que implica un crecimiento del 5,7% en comparación con junio de 2025, consolidando la tendencia positiva del sector.

Los autos, en caída

Mientras tanto, la producción automotriz cayó 16% en julio, pero las exportaciones sostuvieron la actividad. Las terminales fabricaron 31.189 vehículos durante el séptimo mes del año, con fuertes bajas en producción y ventas mayoristas. En contraste, las exportaciones crecieron 28,3% interanual.