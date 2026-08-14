Conflictos con clínicas privadas llevaron a una situación crítica en el Higa: en un solo día entraron 25 pacientes para internar

El Higa registró un incremento en el ingreso de pacientes con criterio de internación. Foto de archivo 0223.

Conflictos de clínicas privadas de la ciudad generaron una saturación en el sistema sanitario que fue advertido en las últimas horas por el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). Por un lado, la salida del Sanatorio Belgrano de la lista de prestadores de Pami generó que muchos afiliados no supieran adónde ir, mientras que un conflicto gremial en la Clínica Mar del Plata sumó problemas.

La primera novedad fue dada a conocer el pasado jueves 6 cuando fuentes sanitarias informaron a 0223 que cerca de 8 mil afiliados de Pami que se atendían en el Sanatorio Belgrano deberían cambiar su centro de atención luego de que el sanatorio dejara de prestar servicios a la obra social tras el cambio de dueños de la institución. Según aseguraron, la clínica resolvió darse de baja y, como consecuencia, los afiliados que tenía asignados serían redistribuidos entre otros establecimientos de salud de Mar del Plata para la continuidad de la atención.

Desde la dirección del Higa advierten que el hospital público no puede ser la variable de ajuste

Si bien desde la entidad aseguraron que serían reabsorbidos por otros centros sanitarios y que no habría consecuencias, muchos pacientes no supieron adónde ir y fueron derivados al Higa.

Mientras tanto, el conflicto en la Clínica Mar del Plata escaló durante los últimos días y sus trabajadores comenzaron con medidas de fuerza en reclamo de sus sueldos y condiciones laborales, que afectaron la atención.

La Clínica Mar del Plata atraviesa un conflicto que también afecta la atención

Todo este panorama llevó a un estado crítico en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) que recibió los coletazos del conflicto en los prestadores locales privados. De acuerdo a la información a la que accedió este medio, sólo durante el jueves ingresaron a la guardia al menos 25 pacientes con supuesto criterio de internación.

La internación y las camas críticas concentran la mayor preocupación

Según trascendió, no se trata de un hecho aislado sino que la cifra se suma a un incremento exponencial de la demanda y a una tensión sostenida en los servicios. "Tenemos mucha preocupación por el destino de la masiva cápita de afiliados que hoy ven vulnerada su atención médica. Esta es una realidad que el hospital público ha venido absorbiendo y sosteniendo con un enorme esfuerzo presupuestario y humano, a pesar de lo inequitativo de la situación. No obstante, nos preocupa de sobremanera que la desatención del sector privado continúe profundizando esta sobrecarga", deslizaron en off.

La salida del Sanatorio Belgrano dejó a unos 8.000 afiliados de Pami sin su prestador habitual

"Es indispensable que se resuelva de manera urgente", pidieron al solicitar una justa redistribución, enfocada en el área de internación y camas críticas. "La atención ambulatoria y las urgencias por guardia se seguirán garantizando como siempre, reafirmando nuestro compromiso con la salud pública", agregaron desde la dirección.

El hospital público comenzó a absorber una mayor demanda de pacientes de Pami

Además, aseguraron que están dispuestos a encarar una mesa de trabajo conjunta con todos los actores involucrados para poder cooperar a alcanzar una solución pero aclararon que "el hospital público no puede ser la variable de ajuste ni la opción de descarte ante el colapso del sistema privado o de la obra social nacional. Los vecinos que dependen cotidianamente del hospital no deben sufrir las consecuencias de esta crisis".