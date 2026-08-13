Escándalo: una clínica privada traslada a pacientes de Pami en un ascensor clausurado por fallas

Un video filmado en una clínica de la ciudad vecina de Miramar muestra como un paciente es trasladado en un ascensor que se encuentra clausurado por la Municipalidad de General Alvarado.

Toda la secuencia fue filmada el pasado 6 de agosto en el primer piso de una clínica privada de la localidad balnearia: en las imágenes se observa la faja de “clausura preventiva” labrada por la Municipalidad que rodea y restringe el acceso al ascensor.

Sin embargo, más tarde, el lector filma el momento en el que un enfermero traslada a un paciente de Pami en el mismo ascensor, que aún cuenta con la faja de clausura.

“Pami debería hacer auditorias”

El lector que envió el video a la redacción de 0223 afirma que lo denunciado en el material fílmico “es uno de los tantos problemas que tiene la clínica, con falta de insumos médicos, equipamientos rotos, sin materiales de limpieza y atraso en los sueldos del personal”.

“El 80% del personal está en condiciones laborales precaria en negro. Pami debería hacer auditorias en ese hospital”, razonó el hombre.