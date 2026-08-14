"La mató mi papá": la estremecedora llamada al 911 por el femicidio de Devoto

El que se comunicó fue el hijo de la víctima, quien fue despertado por su hermana.

Una conmocionante llamada a la línea de emergencias 911 alertó a las fuerzas de seguridad sobre un desgarrador femicidio ocurrido en el barrio porteño de Villa Devoto. La comunicación fue realizada a primera hora de la mañana por el hijo mayor de la víctima, un joven de 21 años, luego de ser despertado por su pequeña hermana de ocho años en medio del horror. El dramático aviso telefónico permitió desplegar un amplio e inmediato operativo policial sobre la calle Pedro Morán al 5200.

Cómo fue el llamado del joven de 21 años al 911

El angustioso pedido de auxilio transmitió a los operadores la gravedad inmediata del hecho acontecido dentro del domicilio familiar. En la desesperada conversación, el joven relató la escena con la que se encontró al ir a la habitación tras escuchar a la nena y exclamó consternado ante el operador: "Mi papá mató a mi mamá". Minutos después, médicos del SAME acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento de Romina, una mujer de 40 años que presentaba heridas profundas causadas con un cuchillo de cocina.

Una vecina de la zona escuchó los gritos desgarradores de la víctima.

Mientras las ambulancias y los peritos preservaban la vivienda, el hijo mayor continuó brindando precisiones clave a las autoridades sobre la huida del presunto agresor. Paralelamente, una vecina de la zona aportó un testimonio fundamental tras escuchar los gritos desgarradores de la víctima durante el ataque. Los efectivos policiales organizaron un cerrojo por las cuadras linderas en busca del acusado, un hombre de 56 años identificado como Walter, quien había abandonado la escena a pie.

A tan solo doscientos metros de la propiedad, la Policía de la Ciudad logró localizar al sospechoso ensangrentado y tendido sobre la vereda. El agresor presentaba un corte severo en la zona del cuello, por lo que debió ser derivado bajo custodia policial e internado en grave estado en el Hospital Vélez Sarsfield. La Justicia busca determinar mediante pericias forenses si la lesión del atacante obedeció a un intento de autolesión posterior o a un forcejeo previo.

La hija de 8 años de la víctima la encontró muerta.

La causa por femicidio quedó bajo la órbita del Juzgado Número 62, conducido por el doctor Bonano, con la actuación de la Secretaría Número 79. Los investigadores judiciales trabajan en el relevamiento de las cámaras de seguridad del barrio y la recolección de rastros en la escena del crimen. El desgarrador llamado del joven de 21 años al 911 se convirtió en la pieza central que inició las actuaciones judiciales por el trágico suceso.