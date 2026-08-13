Padres adoptivos, relaciones violentas y amiga de fierro: quién era Jésica Chávez, la mujer hallada muerta en Vivoratá

Fue hallada en una bolsa de consorcio semi enterrada detrás de las vías del ferrocarril.

El cuerpo de Jésica Mariela Chávez fue hallado en la noche del viernes 31 de julio en el interior de una bolsa de consorcio detrás de las vías del tren en Vivoratá. Debido al avanzado estado de descomposición, en un primer momento no se pudo identificar a la víctima ni determinar de manera certera la causa de su fallecimiento.

Pasados los días y avanzada la investigación, se pudo confirmar a través del cotejo de huellas dactilares en la base AFIS que se trataba de Chávez, cuya desaparición no había sido denunciada. Según el Cuerpo Médico Forense de la Policía Científica el fallecimiento ocurrió en circunstancias violentas, dos semanas antes del hallazgo.

Según el Cuerpo Médico Forense de la Policía Científica el fallecimiento ocurrió en circunstancias violentas, dos semanas antes del hallazgo.

De acuerdo a la información recolectada por El Ciudadano, la víctima tenía 40 años y durante la última década había sufrido distintas situaciones de maltrato en su entorno más cercano.

Había vivido en Buenos Aires con padres adoptivos y residió en Mar del Plata de manera intermitente hasta establecerse en una vivienda que compartía con una persona trans, a quienes las amigas describieron como una relación violenta.

Según El Ciudadano, esas mismas allegadas declararon que recientemente la habían visto golpeada, lastimada y desorientada. La recuerdan como una buena compañera e incluso tenía antecedentes por defender a sus amigas en situaciones de agresión.

Jésica Mariela Chávez tenía 40 años.

Por otra parte, trascendió que tenía una relación conflictiva con la persona que le alquilaba la casa con quien continuamente peleaba por motivos asociados al consumo de alcohol.

Lo más llamativo es que quienes conocían a Chávez la describían como alguien con mucha fuerza física, por lo cual se sospecha que no habría podido ser una sola persona quien la sometió.

Por último, la misma fuente confió que en el domicilio de Jésica, señalado por los vecinos, se descartaron sus pertenencias en bolsas de consorcio. El entorno habría pedido a las autoridades que se verifiquen esos elementos.