El embrujo santiagueño llega a Mar del Plata con el Dúo Orellana Lucca

El consagrado dúo santiagueño Orellana Lucca se presentará en Mar del Plata el viernes 4 de septiembre, en el Teatro Roxy, como parte de su Gira Septiembre 2026.

Después de más de 25 años de trayectoria, Manuel Orellana y Rodolfo Lucca siguen recorriendo los caminos del país llevando una propuesta que tiene raíces profundas en el monte santiagueño, pero que hace tiempo se volvió parte del corazón de públicos de todo el territorio argentino.

la banda gira en el año que cumple 25 años

Así, el viernes 4 de septiembre promete mucho más que un recital: un encuentro con la música popular, el folklore y ese espíritu de peña que invita a cantar, bailar y compartir. En Mar del Plata, el dúo repasará los grandes éxitos de toda su discografía, en un recorrido por una obra que combina la fuerza de la tradición con una mirada propia sobre la música popular argentina.

A eso se suma el clima festivo que caracteriza cada presentación de Orellana Lucca y que tiene uno de sus máximos exponentes en La Peña de Orellana Lucca. Porque cuando suenan las guitarras y aparecen las primeras voces, el escenario deja de ser solamente un escenario: se transforma en una peña.

la banda gira en el año que cumple 25 años

“Nuestra música nace del monte santiagueño pero pertenece a cada rincón donde haya un corazón dispuesto a cantar y bailar.” Con esa convicción, Manuel Orellana y Rodolfo Lucca vuelven a salir a la ruta para reencontrarse cara a cara con su público y celebrar una música que sigue atravesando generaciones.

La fecha, es una de las paradas centrales de este recorrido. Una oportunidad para encontrarse con una de las propuestas más genuinas y convocantes del folklore argentino y dejarse llevar por una noche de música, canto y celebración.

Las entradas se encuentran en venta por sistema Plateanet y en la boletería del teatro (San Luis 1750)