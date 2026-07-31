De los Premios Pinti a Mar del Plata sin escalas: llegan dos obras premiadas a la ciudad

La primera entrega de los Premios Pinti al teatro comercial en Argentina, celebrada anoche en el Teatro Colón de Buenos Aires, dejó su huella en la temporada teatral porteña y ahora también en la marplatense: “Las Hijas” y “El Jefe del Jefe”, dos de las obras más aplaudidas del circuito comercial, llegan al Centro de Arte MDQ con funciones ya confirmadas .

Federico D Elía y Diego Peretti vuelven a compartir esccenario

“Las Hijas” se quedó con el Pinti a Mejor Drama o Comedia Dramática del Año, en una gala que también dejó a Pilar Gamboa entre las nominadas a Mejor Actriz por su trabajo en esta misma obra. Escrita por Ariadna Asturzzi y dirigida por Adrián Suar —en su debut detrás de escena—, la pieza reúne a Soledad Villamil, Florencia Peña y Pilar Gamboa en la piel de tres hermanas que deben decidir juntas cómo acompañar a su madre, Elena, ante el avance del Alzheimer.

En el marco de su gira nacional llegará del viernes 11 al domingo 13 de septiembre a las 20 en el Radio City-Roxy-Melany (Centro de Arte MDQ), San Luis 1750.

La obra es una de las más aplaudidas de la temporada porteña

Inés (Villamil) es tarotista; María José (Peña) es psiquiatra forense; y Roberta (Gamboa) es una artista plástica de carreras inconclusas. A lo largo de una noche de festejo familiar, las tres descubrirán que cada una conoció a una madre distinta y que ninguna está preparada para verla dejar de ser ella misma. Desde su estreno en el Teatro Maipo, la obra agotó localidades función tras función y hoy continúa a sala llena en el Paseo La Plaza, donde Peña se sumó al elenco en reemplazo de Julieta Díaz.

“El Jefe del Jefe”, la comedia más vista del año

En la misma gala, “El Jefe del Jefe” fue distinguida como Comedia del Año, el reconocimiento que los Premios Pinti otorgan al espectáculo con mayor convocatoria de público en la temporada. Protagonizada por Diego Peretti y Federico D’Elía, junto a Juan Isola, Ariadna Asturzzi, Andrea Lovera y Cristian Jensen, la obra es la adaptación teatral de “The Boss of it All”, de Lars von Trier, con dirección de Javier Daulte. Llegará a la misma sala el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre a las 20.

La trama sigue a Gabriel (D’Elía), dueño de una empresa que años atrás inventó un presidente ficticio para no cargar con las decisiones impopulares del negocio. Cuando unos compradores extranjeros exigen reunirse cara a cara con “el jefe”, Gabriel no encuentra mejor salida que contratar a un actor desempleado, Cristian (Peretti), para que se haga pasar por él. Lo que sigue es un enredo de mentiras y actuación que crece sin freno desde su estreno en abril de 2025 en el Paseo La Plaza.

Las entradas para ambas funciones ya se encuentran a la venta a través de Plateanet y en boletería del Centro de Arte MDQ (San Luis 1720)