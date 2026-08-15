Boca no pudo con Platense: empate, preocupación y todo lo que pasó en un segundo tiempo de locos

El Xeneize igualó 1-1 ante el Calamar y dejó escapar una oportunidad importante en la pelea por los playoffs y la clasificación a la Copa Libertadores.

Boca y Platense empataron 1-1 en un partido que tuvo un desarrollo cambiante y que terminó con el Xeneize buscando el triunfo hasta el último minuto. Durante la primera mitad, el equipo de Rodolfo Arruabarrena tuvo mayor dominio de la pelota, aunque fue el Calamar el que generó las situaciones más peligrosas y obligó a Álvaro Montero a intervenir en tres oportunidades para mantener el arco en cero.

El conjunto de Vicente López encontró la ventaja en el comienzo del segundo tiempo gracias a Kevin Retamar, quien aprovechó un error defensivo de Lozano, tomó la pelota y sacó un remate cruzado que venció a Montero para establecer el 1-0. Boca sintió el golpe y tuvo que modificar su postura para ir en busca de una igualdad que se hizo esperar.

La reacción del Xeneize llegó especialmente durante los últimos 15 minutos, con el ingreso de Velasco, quien aportó mayor claridad en la creación junto a Aranda y Leonel Flores. Precisamente, el pibe Aranda filtró un pase perfecto por encima de la defensa para Ascacibar, que controló y la puso al medio. Merentiel tuvo tiempo para eludir a Cozzani y definió con el arco libre para establecer el 1-1.

Sobre el cierre, Boca fue decididamente por la victoria y tuvo dos oportunidades muy claras. Primero fue Velasco quien quedó con una chance para definir sobre el primer palo, pero no logró acertar el remate. Poco después, Ascacibar volvió a encontrar a Merentiel en el espacio, aunque el delantero uruguayo intentó picársela al arquero y Cozzani achicó de gran manera para evitar la derrota de Platense.

Más allá del empate, la noche dejó preocupación para ambos equipos. En Boca, además del resultado, habrá que seguir de cerca la situación de Leandro Paredes, quien terminó con una posible molestia. Lo mismo para Pellegrino que en la última jugada de la primera parte sufrió un fuerte dolor en el posterior y tuvo que ser reemplazado por Ayrton Costa.

En la tabla anual, el Xeneize llegó a los 36 puntos y quedó a dos de Vélez, que actualmente marca el ingreso a la Copa Libertadores, mientras que el Calamar alcanzó las 21 unidades y continúa buscando alejarse de los últimos puestos. Además, ambos siguen fuera de la zona de ocho equipos que avanzan a los playoffs.

Ahora, los dos tendrán que cambiar rápidamente el chip y enfocarse en sus compromisos internacionales. Boca visitará el martes a Recoleta por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, mientras que Platense viajará para enfrentar a Coquimbo por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores.