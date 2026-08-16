Dolor en la comunidad pesquera: impulsan una colecta para afrontar el sepelio del trabajador fallecido en un accidente

Impulsan una colecta para afrontar el sepelio del trabajador pesquero fallecido.

La comunidad pesquera atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Maximiliano Vandecaveye, un trabajador de la pesca que falleció este sábado en Mar del Plata después de sufrir un trágico accidente.

Maximiliano Vandecaveye murió este sábado después de sufrir un trágico accidente.

Ante esta situación, desde Marineros Unidos Santa Cruz difundieron un mensaje de acompañamiento a sus familiares, amigos y compañeros, y convocaron a colaborar económicamente para ayudarlos a afrontar los gastos derivados de la pérdida.

“En este momento de profundo dolor, entendemos que la solidaridad y el acompañamiento entre trabajadores y compañeros es fundamental”, expresaron en un comunicado.

El objetivo de la campaña es reunir fondos que permitan cubrir los costos del traslado del cuerpo de Maximiliano y del sepelio. Desde Marineros Unidos Santa Cruz subrayaron que cualquier aporte puede representar una ayuda importante en este momento.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través de Mercado Pago, a nombre de Lucia Emilce Bordon:

Alias: Luciabordon122



CVU: 0000003100078853948277



CUIT/CUIL: 23181331224

Desde la organización también pidieron que quienes no tengan la posibilidad de hacerbun aporte puedan compartir la convocatoria, ya que ayudar a difundir la campaña también puede contribuir a que llegue a más personas. “Hoy más que nunca, entre trabajadores debemos estar presentes y tender una mano”, señalaron.

“Gracias de corazón a cada persona que pueda colaborar, compartir o acercar sus condolencias a la familia”, cerraron.