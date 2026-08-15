Buscan a una adolescente de 13 años que desapareció tras salir del colegio

Una adolescente de 13 años es intensamente buscada en Mar del Plata luego de desaparecer el viernes tras salir del colegio, ubicado en la zona de Luro y 220. La menor ingresó a la institución, pero nunca regresó a su casa y desde entonces su familia no pudo volver a comunicarse con ella.

Se trata de Zoe Nahia Martínez, quien al momento de desaparecer llevaba un camperón largo negro, buzo y zapatillas del mismo color. Es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,57 metros, tiene el pelo corto y ojos marrones.

La joven tenía el celular y la tarjeta SUBE cuando salió de su casa.

Según contó su familia a 0223, durante el día Zoe había mantenido una comunicación normal y no había tenido ningún conflicto. Sin embargo, habría manifestado que no quería volver a su casa y expresó que "quería quitarse la vida en la Ruta 226", lo que generó una profunda preocupación en su familia.

La adolescente tenía consigo su celular, la tarjeta SUBE y la mochila del colegio. Cuando sus familiares intentan llamarla, el teléfono aparece apagado.

La última información sobre su paradero indica que habría sido vista alrededor de las 17.30 en una plaza ubicada en la zona de 216 y Moreno.

La denuncia fue radicada en la comisaría N°12.

A partir de la desaparición, su mamá se comunicó con sus amigas para intentar obtener algún dato que permita localizarla, aunque hasta el momento ninguna pudo aportar información.

La familia realizó la denuncia en la Comisaría N°12 y continúa con la búsqueda de la adolescente.

Cualquier persona que tenga información sobre Zoe o que la haya visto desde el viernes puede comunicarse de inmediato con la Policía o al 2236633107.