Mar del Plata se consagró campeona del Torneo Provincial U15 Femenino

La "rojita" festejó en Chivilcoy, tras la dura final ante Bahía Blanca. (Fotos: Prensa AMB)

La Selección Marplatense U15 Femenina se coronó campeona del Torneo Provincial de Selecciones, disputado en Chivilcoy, tras imponerse en la final a Bahía Blanca por 49 a 42 y completar un certamen de gran nivel.

La figura del encuentro decisivo fue Isabella Montoya, quien aportó 19 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias para liderar al conjunto marplatense en la conquista del título provincial.

El equipo dirigido por Manuel Ortiz había accedido a la final luego de superar en semifinales al seleccionado local, Chivilcoy, por 54 a 42, demostrando solidez colectiva y un gran rendimiento durante toda la competencia.

El plantel campeón estuvo integrado por Isabella Montoya, Catalina Zarini, Sofía Leoni, Vera Moisano, Sara Bracco, Catalina Cozzoli, Nahiara Bengoa y Sofía Mira (Unión); Agustina Narváez y Guadalupe Canales (Quilmes); Trinidad Monacchi Zustovich y Morena Cabrera (Peñarol); y Milagros Villa Saracino (Once Unidos).

El cuerpo técnico estuvo conformado por Manuel Ortiz como entrenador y Sebastián Alix como asistente técnico.