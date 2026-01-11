El equipo femenino de Peñarol fue campeón invicto en Pinamar
Las chicas del "milrayitas", con Juana Barrionuevo como figura, se impusieron con autoridad en el Circuito 3x3.
11 de Enero de 2026 20:58
Por Redacción 0223
PARA 0223
El equipo femenino de Peñarol de Mar del Plata, con la figura de Juana Barrionuevo, se quedó con el título del Circuito 3x3 disputado en Pinamar, luego de imponerse en todos sus partidos y coronarse campeón de manera invicta.
El conjunto integrado por Tamara Dell’Olio, Paloma Bonzi, Juana Barrionuevo y Micaela Cervone, logró los cuatro triunfos consecutivos en la fase regular: 10-5 ante Ferro, 8-7 frente a Obras Basket, 5-3 contra Boca Juniors y 12-6 ante el equipo Mezcla.
En la final, las marplatenses volvieron a enfrentarse a Obras Basket y con un doble en el cierre de Juana Barrionuevo, sellaron el campeonato con la victoria 11-9.
