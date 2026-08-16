Video: la atacaron entre dos, cayó al piso y terminó con una fractura de cadera

La preocupación creció en los últimos días en el barrio Bernardino Rivadavia a partir de distintos episodios que quedaron registrados, en algunos casos, por cámaras de seguridad. Según pudieron reconstruir los propios vecinos a partir de las imágenes, una de las modalidades consiste en vigilar previamente las viviendas y observar los movimientos de sus habitantes para luego actuar cuando encuentran una oportunidad.

Uno de los hechos tuvo como víctima a un hombre al que le robaron durante la noche una moto Corven Energy 110 cc de color negro. De acuerdo con lo que pudo establecer la víctima, los delincuentes habrían subido al techo de la vivienda y, desde allí, logrado ingresar al domicilio para concretar el robo.

Vecinos aseguran que los delincuentes vigilan las viviendas antes de actuar.

Otro de los episodios quedó registrado por una cámara de seguridad. Las imágenes a las que tuvo acceso 0223 muestran el momento en que una mujer es abordada por dos hombres que descendieron de un automóvil mientras ella cruzaba la calle.

En medio del forcejeo, la mujer cayó al suelo y sufrió una fractura de cadera. Los agresores, al advertir la situación, escaparon rápidamente del lugar a bordo del vehículo.

Los distintos hechos fueron denunciados en la Comisaría Cuarta, mientras que los vecinos reclamaron una mayor presencia policial en las calles del barrio.

Ante la sucesión de episodios, los habitantes de Bernardino Rivadavia aseguran sentirse “a la deriva” y piden que se refuerce el patrullaje para prevenir nuevos robos y evitar que se repitan hechos de violencia en la zona.