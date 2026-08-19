Le mandamos cumbia: La T y la M vuelven a Mar del Plata

La banda llega el fin de semana a la ciudad para dar un show único en Brewhouse Puerto.

El dúo que revolucionó la cumbia y es el favorito de la Scaloneta vuelve a Mar del Plata para dar un concierto que no te podes perder. La T y la M se presentará este viernes 21 de agosto en Ciudad Cultural Brewhouse (Diagonal Garibaldi al 4800).

El popular dúo de cumbia formado por Tobías Medrano y Matías Rapen, autores Pa’ la Selección, tema que automáticamente te transporta a Qatar 2022 promete una noche única.

La T y la M surgió en pandemia en Florencio Varela. Luego que se levantaran en gran parte del país las restricciones comenzaron sus presentaciones en vivo y pudieron encontrarse con ese público que tanto ansiaba verlos.

Por su parte, en julio de 2021 la alegría inundó los corazones argentinos en todo el mundo tras la victoria contra Brasil en la Copa América, y por supuesto que la música fue un condimento infaltable en los festejos.

Lo que Tobías Medrano y Matías Rapen no esperaban era escuchar su canción coreada a todo volumen por la Selección Argentina en el vestuario. Desde entonces, no dejaron de crecer.

Para este nuevo show en Mar del Plata, no faltarán sus hits y los nuevos temas que la rompen en todo el país. Las entradas se encuentran en venta por sistema cultutickets