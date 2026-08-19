Cambia la araña por el toro: el Barcelona quiere fichar a Lautaro Martínez para que sea nueve

El Blaugrana no logró avanzar por el delantero del Atlético de Madrid y cambió de objetivo: Lautaro Martínez aparece ahora como la principal alternativa para reforzar el ataque.

Barcelona tenía a Julián Álvarez como su gran objetivo para reforzar el ataque, pero la negociación no llegó a buen puerto. Con esa posibilidad frustrada y la salida de Robert Lewandowski rumbo a la MLS, el conjunto catalán debió cambiar rápidamente de estrategia y encontró en Lautaro Martínez al nuevo elegido. Por pedido de Hansi Flick, la dirigencia ya trabaja para intentar cerrar al delantero argentino del Inter antes del cierre del mercado europeo.

La búsqueda de un nuevo nueve se volvió una prioridad para el Barcelona. La salida de Lewandowski dejó un lugar importante dentro del plantel y el entrenador alemán había señalado a Julián Álvarez como una de las opciones ideales para ocuparlo. Sin embargo, ante la imposibilidad de concretar su llegada ya que el dueño del Atlético Madrid, no se lo venderá al conjunto catalán, el elenco Blaugrana avanzó con el siguiente nombre de su lista: Lautaro pasó de ser una alternativa a convertirse en el principal objetivo para los últimos días del mercado.

Según informó el periodista español Gerard Romero, Lautaro es actualmente la prioridad número uno para Flick y la dirigencia. “Lautaro Martínez es el nombre por el que Hansi Flick y el Barça trabajan por cerrar. Es una operación muy difícil, de acuerdo, pero es la prioridad número 1. Estaba Julián, Lautaro y el resto de opciones”, explicó. Así, después del intento frustrado por el delantero del Atlético de Madrid, Barcelona decidió concentrar sus esfuerzos en el capitán del Inter.

Además, el escenario cambió favorablemente por la postura del propio Lautaro. Romero reveló que hubo una reunión entre el entorno del futbolista y representantes del Barcelona en Madrid para conocer sus intenciones y evaluar una posible transferencia. La respuesta habría sido positiva y el delantero argentino dejó abierta la posibilidad de desembarcar en España: “Lautaro abrió la puerta al Barça y ahora Lautaro es la primera opción”, aseguró el periodista.

Ahora bien, que Lautaro esté dispuesto a escuchar al Barcelona no significa que la operación sea sencilla. El argentino es el capitán, referente y una de las figuras principales del Inter, además de tener contrato vigente hasta el 30 de junio de 2029. Tampoco cuenta con una cláusula de rescisión, por lo que el Blaugrana deberá negociar directamente con el club italiano para intentar conseguir su salida.

Será difícil para el Barcelona sacar al argentino del Inter ya que es el capitán e ídolo del club

La parte económica será otro de los grandes obstáculos. De acuerdo con la valoración de Transfermarkt mencionada en la información, el pase de Lautaro está tasado en aproximadamente 85 millones de dólares.

Barcelona quiere a Lautaro como opción B para reforzar su delantera

Barcelona deberá analizar cómo afrontar una inversión de semejante magnitud en el tramo final del mercado y convencer al Inter de desprenderse de su capitán. Con el cierre del libro de pases previsto para el 1° de septiembre, el tiempo corre y el club catalán ya tiene claro cuál es su plan B tras no poder contratar a Julián Álvarez: ir con todo por Lautaro Martínez.

De todos modos hay algunos dirigentes que no se terminan de rendir con el caso Julián. El ex jugador de River informó que no se presentará mañana a los entrenamientos y no acudió al estadio a ver al Atlético Madrid en el partido de debut en La Liga, algo que sí hicieron otros jugadores como el Cuti Romero. El cordobés quiere forzar su salida al equipo de la ciudad condal. Todo depende de que el dueño del conjunto Colchonero ceda su postura, algo que parece muy complicado a día de hoy.