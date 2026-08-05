Sorpresa total: el inesperado club argentino que fue a buscar a Mauro Icardi

El delantero quedó con el pase en su poder tras su salida del Galatasaray y un equipo argentino intentó convencerlo para jugar la Copa Libertadores.

Mientras continúa definiendo su futuro luego de finalizar su vínculo con Galatasaray, Mauro Icardi volvió a quedar en el centro del mercado de pases. En las últimas horas se conoció que Platense realizó un intento concreto para contratar al delantero con el objetivo de reforzarse para disputar la Copa Libertadores, en una negociación que sorprendió al fútbol argentino.

La información fue revelada por el periodista Leo Paradizo, quien aseguró que la dirigencia del Calamar se comunicó con el entorno del exdelantero de la Selección Argentina y presentó una propuesta formal. Sin embargo, las diferencias económicas entre lo que pretendía el atacante y lo que podía ofrecer el club hicieron que las conversaciones no llegaran a buen puerto.

Según explicó Paradizo, Platense le ofreció a Icardi un salario de 30 mil dólares mensuales para sumarlo a su plantel. Si bien se trata de una cifra importante para los estándares del fútbol argentino, quedó muy lejos de los ingresos que percibía el atacante en Europa. Hasta el final de su contrato con Galatasaray cobraba cerca de 10 millones de euros por temporada y, según trascendió, incluso había rechazado una propuesta de renovación cercana a los cinco millones de euros anuales.

El nombre de Icardi también fue vinculado durante las últimas semanas con River Plate y Boca Juniors, aunque ninguna de esas alternativas logró avanzar. De acuerdo con la información difundida, distintos clubes analizaron su situación, pero por diversos motivos las negociaciones nunca llegaron a prosperar y el goleador continúa evaluando las opciones para seguir su carrera.

Por ahora, el futuro de Mauro Icardi sigue siendo una incógnita. Sin club tras su salida de Galatasaray, el delantero continúa buscando un nuevo destino mientras su nombre aparece de manera recurrente en cada mercado de pases. Aunque la propuesta de Platense sorprendió a todos, la distancia económica terminó siendo demasiado grande y el ex PSG deberá seguir esperando la oportunidad ideal para definir el próximo capítulo de su carrera.