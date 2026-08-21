Súper descuento de Cuenta DNI en carnicerías y comercios de cercanía este viernes

El beneficio ofrece un tope semanal unificado de $6.000, que se comparte entre distintas categorías de comercios barriales.

Durante todo agosto de 2026, los usuarios de Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, podrán aprovechar una promoción especial para comprar carnes y alimentos esenciales en carnicerías, granjas y pescaderías de barrio.

Este programa busca facilitar el acceso a productos básicos para los vecinos, promoviendo además las compras en comercios de cercanía durante los días hábiles, de lunes a viernes. La iniciativa tiene como objetivo evitar que los gastos se concentren únicamente en los fines de semana y fomentar un consumo más equilibrado y accesible.

El beneficio ofrece un tope semanal unificado de $6.000, que se comparte entre distintas categorías de comercios barriales, incluyendo carnicerías, almacenes, fiambrerías y verdulerías. Esto permite a los usuarios aprovechar al máximo el descuento y controlar mejor sus gastos.

Para acceder a esta promoción no es necesario realizar trámites adicionales. Basta con efectuar el pago con Cuenta DNI en cualquiera de los negocios adheridos, donde el descuento se aplica automáticamente. Así, los vecinos pueden mantener un ahorro constante en productos de primera necesidad durante todo el invierno.

Todos los descuentos de agosto

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000.

Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes y persona. Se alcanza con consumos de $45.000.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000.

Gastronomía: 25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000.

YPF Full (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000. No aplica para la compra de combustibles.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y persona, que se alcanza con consumos de $50.000.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación.