Una famosa cadena de comida rápida llegó a Cuenta DNI: comé con 30% de ahorro los jueves y viernes

La Comunidad Cuenta DNI tiene una nueva oportunidad para ahorrar en Mostaza. Banco Provincia ofrece hasta diciembre un beneficio de hasta 30% de descuento todos los jueves y viernes en los locales adheridos de la cadena de hamburguesas, siempre que el pago se realice a través de la aplicación.

La promoción contempla dos modalidades de pago, con distintos porcentajes y topes de reintegro.

Quienes abonen con dinero disponible en cuenta a través de Cuenta DNI obtendrán un 25% de descuento, con un tope de devolución de $8.000 semanales por persona.

En tanto, quienes utilicen la tecnología NFC desde Cuenta DNI, vinculando una tarjeta Visa Débito o Visa Crédito, podrán acceder a un 30% de descuento, con un reintegro máximo de $15.000 por semana.

Cuenta DNI: cómo ahorrar hasta $15.000 por semana en Mostaza

La modalidad NFC permite realizar pagos sin contacto y está disponible exclusivamente para compras presenciales en los locales adheridos y para dispositivos con sistema operativo Android.

Cuánto hay que gastar para aprovechar el reintegro

La diferencia entre ambas alternativas también se refleja en el monto necesario para alcanzar el máximo beneficio.

Por ejemplo, una compra de $40.000 abonada con dinero en cuenta permite obtener el reintegro máximo de $8.000 correspondiente al 25%.

En cambio, utilizando NFC, un consumo de $60.000 permite alcanzar el tope semanal de $15.000, ya que el 30% de esa compra equivale justamente a ese monto.

De esta manera, quienes tengan disponible la opción de pago sin contacto pueden acceder a un ahorro mayor con un mismo consumo.

La promo está disponible exclusivamente para compras presenciales en los locales adheridos y para dispositivos con sistema operativo Android.

Cómo activar los pagos NFC en Cuenta DNI

Para utilizar esta modalidad es necesario activar previamente la tarjeta para realizar pagos sin contacto desde la aplicación.

El procedimiento es el siguiente:

1. Ingresar a la app Cuenta DNI

En la pantalla principal, seleccionar “Tarjetas” dentro del menú “Otras funcionalidades”.

2. Elegir la tarjeta

Seleccionar la tarjeta de débito o crédito Visa que se quiera utilizar para los pagos NFC.

3. Activar la función NFC

Dentro del menú de opciones de la tarjeta, seleccionar “Activar para pagos NFC”.

4. Aceptar los términos y condiciones

Marcar la casilla correspondiente y presionar “Continuar”.

5. Confirmar la identidad

Validar la operación mediante huella digital u otro mecanismo de seguridad disponible.

6. Esperar la validación

La aplicación verificará los datos de la tarjeta y, una vez finalizado el proceso, quedará habilitada para realizar pagos sin contacto.

Así, la promoción de Banco Provincia suma una alternativa para quienes utilizan Cuenta DNI en sus consumos cotidianos y permite acceder a hasta $15.000 de ahorro semanal en Mostaza mediante NFC.