Famosa influencer llegó a Mar del Plata y se encontró con cinco gatitos abandonados: les busca hogar

Ceci Hace llegó a Mar del Plata y se encontró con cinco gatitos abandonados: busca un hogar para ellos

La comediante y creadora de contenido Cecilia Cañizares, conocida en redes sociales como Ceci Hace, llegó a Mar del Plata y se encontró con una situación inesperada durante su estadía en Parque Peralta Ramos.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la influencer contó que cinco gatitos aparecieron detrás de la cabaña donde se hospeda y pidió ayuda para encontrar a alguien que pueda hacerse cargo de ellos y darles un hogar.

La comediante y creadora de contenido contó en sus redes sociales que los animales aparecieron detrás de la cabaña donde se hospeda en Parque Peralta Ramos.

La influencer explicó que siente un gran cariño por los animales, pero que su situación actual le impide llevárselos. "No soy de acá, me tengo que ir y estamos en un auto", relató.

En ese sentido, expresó su pesar por no poder trasladarlos: "la verdad no me puedo llevarlos, aunque me encantaría".

Según contó, los animales se encuentran detrás de la cabaña y todo indicaría que fueron abandonados. Además, destacó que los gatitos son muy pequeños y que, según pudo observar, todos serían hembras: "Son muy chiquititos, no deben tener muchos meses".

La influencer explicó que siente un gran cariño por los animales, pero que su situación actual le impide llevárselos.

Ante esta situación, la creadora de contenido pidió que quienes puedan ayudar se comuniquen con ella para facilitar el encuentro con los rescatistas o una familia que les pueda dar tránsito. "Si alguien me contacta, les paso la ubicación", indicó.

De esta manera, Cañizares busca que los cinco gatitos puedan ser rescatados y encontrar una familia que les brinde un hogar.