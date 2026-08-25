Discutió con sus inquilinos y no lo vieron más: buscan desesperadamente a un hombre de 74 años

La policía busca intensamente a Claudio Baeza Rivera, un jubilado de 74 años que según el relato de vecinos, “de un día para el otro desapareció” de su vivienda en Lobería al 4200, en barrio Parque Palermo, en el oeste de Mar del Plata. Desde hace 15 días que nadie sabe nada de él.

Vecinos del hombre radicaron la denuncia policial, preocupados por Claudio, ya que lo conocen de toda la vida y nunca pasó algo así. “Toda su familia está en Chile. Somos lo más cercano, vecinos de hace 38 años, pero de repente no lo vimos más", comentaron a 0223.

"Hace 15 días que no sabemos nada de él. Desde hace un tiempo quería sacar a los inquilinos de arriba, pidió ayuda en más de una oportunidad, pero no se querían ir. A pesar que él se encargó de buscarles otro lugar, no se iban”, dijo una vecina, que relacionó su búsqueda con ese episodio.

Lo extraño es que cuando les preguntaron a los inquilinos si habían visto a Claudio, aseguran que dijeron que “se había ido a Chile y no volvía hasta diciembre”. Sin embargo, cuando ellos llamaron a sus familiares en Chile, estos respondieron que "no estaba allí".

Fue visto por última vez en Lobería al 4200.

“Ayer lunes fue la policía a allanar la casa y adentro estaban todos sus documentos teléfono, la tarjeta Sube y sus lentes. Claudio también fue a la iglesia, pero preguntamos y dejó de ir de un día para otro. No faltaba nunca a la iglesia y, si se hubiera ido, lo hubiera dicho”, advirtió la mujer.

Quien puede aportar datos para encontrar a Claudio Baeza Rivera, puede comunicarse al 911 o al 223 6954510.