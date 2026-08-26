Los 5.300 empleados de la UNMdP cambiarán de banco: qué pasará con las cuentas, los sueldos y los créditos

La Unmdp cuenta con unos 5.300 empleados, que dejarán de cobrar por Galicia y pasarán a hacerlo por BBVA.

La Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) cambiará el banco a través del cual abona los salarios de sus trabajadores, luego que el BBVA Argentina resultara adjudicatario de la Licitación Pública 4/2026 para prestar el servicio de pago de remuneraciones durante los próximos 36 meses, en un proceso que alcanza a unos 5.300 empleados y que generará para la institución un ingreso mensual de más de $95 millones.

La adjudicación fue formalizada mediante la Resolución 1160/26, firmada por la rectora Mónica Biasone y publicada el lunes en el Boletín Oficial de la Universidad. En la apertura de sobres realizada el 11 de junio, el BBVA presentó una oferta con un canon equivalente al 1,73% de la masa salarial, superior a las propuestas del Banco Supervielle (1,6%), Patagonia (1,33%), Galicia (1,3%) -actual entidad bancaria contratada-, Hipotecario (0,8%) y Santander (0,5%), aunque las ofertas de Supervielle y Santander fueron declaradas inadmisibles por cuestiones formales. En tanto, la oferta de BBVA se eligió por ser la más conveniente en términos económicos.

Los empleados universitarios con cuentas en el banco adjudicatario seguirán cobrando sus haberes el primer día hábil del mes.

Uno de los aspectos centrales de la licitación fue el canon que el banco ganador debe pagarle a la Universidad en función de la masa salarial que acredita, donde el BBVA ofreció el 1,73%. Según surge de la información pública obrante en el expediente de la licitación, la masa salarial mensual de la Unmdp ronda actualmente los $5.700 millones, por lo que el canon ofrecido por el BBVA representa unos $95,45 millones mensuales para la Universidad. El contrato establece un monto actual de $3.436 millones para los 36 meses de vigencia.

La Unmdp además, realiza colocaciones mensuales en fondos de inversión y plazos fijos por montos que oscilan entre los $4.000 y $5.000 millones, mientras que la masa salarial mensual oscila los $5.700 mensuales, actualmente.

El contrato con Galicia finaliza este año y ahora la Unmdp contará con un nueva entidad para el cobro de los salarios.

En total, la Unmdp cuenta con unos 5.300 empleados, entre personal docente, no docente, contratado, becarios y autoridades. Unas 4.915 cuentas —el 93,5% del universo— se canalizan actualmente a través del banco adjudicatario, mientras que alrededor de 350 trabajadores cobran mediante otras entidades públicas habilitadas, ya que los empleados conservan la potestad de elegir el banco en el que desean percibir sus haberes.

Según supo 0223 de fuentes universitarias, el cambio tendrá impacto sobre la operatoria cotidiana de miles de trabajadores, aunque no será necesario realizar trámites complejos y que la transición se realizará de manera gradual durante septiembre.

Las principales preguntas sobre el cambio de banco

¿Por qué se hace este cambio?

Porque se realizó una licitación pública, tras el vencimiento del contrato con la entidad bancaria actual. En este marco, se realizó una licitación en la que en Banco BBVA resultó beneficiario. Su propuesta resultó la más conveniente para la Universidad.

¿Qué ocurre con el cobro de los haberes de agosto?

Los haberes correspondientes a agosto, que se percibirán en septiembre, serán depositados en las cuentas del Banco Galicia. La transición hacia el BBVA se realizará durante ese mes.

¿Se mantendrá la fecha de cobro con la nueva entidad?

Sí. Los trabajadores que cobren sus haberes a través del banco adjudicatario continuarán percibiendo el sueldo el primer día hábil de cada mes.

Tras una licitación realizada en junio, las autoridad realizaron la adjudicación en favor de un nuevo banco.

¿Hay que abrir una cuenta nueva?

No será necesario que cada trabajador gestione por su cuenta la apertura. El BBVA abrirá directamente las cuentas correspondientes. Luego habrá un proceso de habilitación que podrá realizarse desde el celular, mediante la aplicación del banco o desde una computadora. Quienes tengan dificultades para completar el proceso podrán hacerlo de manera presencial en una sucursal.

¿Qué tarjeta recibirán?

Con la apertura de la nueva cuenta se asociará inicialmente una tarjeta de débito digital. Posteriormente, el BBVA coordinará el envío de las tarjetas físicas al lugar de trabajo.

Autoridades resaltaron que la apertura de cuentas será automática y solo se deberá realizar un sencillo trámite, posible a través de una app.

¿Qué pasa si tengo un crédito hipotecario en el Galicia?

Las personas que mantengan un crédito hipotecario vigente con Banco Galicia podrán conservar su cuenta sueldo en esa entidad, a fin de evitar modificaciones en las condiciones de financiamiento originalmente acordadas.

¿Y con el resto de los empleados?

El resto de las personas pasan automáticamente al nuevo banco, porque así lo estipula la reglamentación. Esto no quita que la persona puede acordar con la entidad actual mantener la cuenta, pero eso es un acuerdo entre las partes.