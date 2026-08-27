Papelón continental: River quedó afuera de la Sudamericana

Ahora sí no le queda nada. O sí, tratar de levantar en el Torneo Clausura, llegar a las instancias decisiva y ganarlo, la única posibilidad que parece hoy poder acercarlo a la Copa Libertadores del año próximo. River terminó de concretar uno de los peores arranques de semestre de su historia, perdió por penales ante Independiente Santa Fe de Bogotá en el Monumental y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Tras el 1 a 1 en el tiempo regular, patearon los 11 de cada lado y los colombianos se llevaron la serie por 8 a 7.

El dominio de River fue claro durante todo el partido. De entrada, se lo llevó por delante y le generó varias situaciones, aunque muchas no se transformaron con claridad. De todas maneras, hizo méritos para ponerse en ventaja y se fue al descanso con el marcador en blanco, preocupado pero con algunas buenas sensaciones.

Lo mejor que le podía pasar, le pasó en el comienzo del complemento. Apenas habían pasado 6' cuando Sebastián Driussi conectó por el segundo palo un centro de Montiel y destrabó el juego.

Parecía que era el quiebre definitivo. Y no cambió demasiado, porque Independiente Santa Fe no terminó de salir, siguió esperando y sabiendo que, en algún momento, iba a tener una chance. Y eso llegó a los 78', cuando la pelota le pegó en la mano a Martínez Quarta y Fagúndez canjeó por gol para dejar todo como al principio.

En el cierre, River fue con más apuro que claridad, no pudo desnivelar y todo se definió desde los 12 pasos. La primera diferencia fue para el "millonario", Rafael Santos Borré tuvo la gran chance de definirlo pero su remate pegó en el palo, Fagúndez igualó la serie y empezó el uno y uno. Allí, con Martínez Quarta y Facundo González fallando sus disparos, Independiente tuvo dos chances de ganarlo y las dos veces apareció Santiago Beltrán para dejarlo con vida.

Y así de injusto es el fútbol. El arquero que era héroe se convirtió en villano. Pateó el undécimo penal de su equipo y le pegó muy mal, puso el pie de apoyo lejos de la pelota y su remate se fue muy desviado. Su colega colombiano Asprilla no perdonó y selló la clasificación, que le dio un golpe de gracia a River y dejó a Coudet más contra las cuerdas que nunca.





