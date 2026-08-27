La galería de fotos del triunfazo de Argentina ante Puerto Rico
Como siempre, los marplatenses dicen presentes cuando la Selección Argentina viene a la ciudad y le dieron un gran marco al Poli.
27 de Agosto de 2026 21:38
Por Redacción 0223
PARA 0223
Con la ilusión de volver al Mundial, después de no haber clasificado para la edición anterior, la Selección Argentina de Básquet regresó a Mar del Plata, con un Polideportivo "Islas Malvinas" con buen marco y una actuación que dejó muy buenas sensaciones en el triunfo ante Puerto Rico por 91 a 86. 0223 estuvo presente y te dejamos una galería de fotos.
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