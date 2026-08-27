La galería de fotos del triunfazo de Argentina ante Puerto Rico

La gente acompañó en buen número y festejó con una muy buena victoria y con el rendimiento del equipo. (Fotos: Diego Berrutti)

Con la ilusión de volver al Mundial, después de no haber clasificado para la edición anterior, la Selección Argentina de Básquet regresó a Mar del Plata, con un Polideportivo "Islas Malvinas" con buen marco y una actuación que dejó muy buenas sensaciones en el triunfo ante Puerto Rico por 91 a 86. 0223 estuvo presente y te dejamos una galería de fotos.