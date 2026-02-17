Con dos marplatenses: Prigioni dio a conocer la Prelista para la Fecha FIBA

La Albiceleste ya tiene a los 24 jugadores para la segunda ventana FIBA ante Uruguay y Panamá en Obras.

La Selección Argentina de Básquet ya empieza a enfocarse de lleno en la segunda ventana de los Clasificatorios FIBA rumbo a la Copa del Mundo de FIBA Basketball World Cup 2027. El entrenador Pablo Prigioni definió una preselección de 24 jugadores entre los que se encuentran dos marplatenses: Luca Vildoza y Patricio Garino. para afrontar los duelos del viernes 27 de febrero ante Selección de Uruguay de Básquet y del lunes 2 de marzo frente a Selección de Panamá de Básquet, ambos en el mítico Estadio Obras Sanitarias.

Se trata de una nómina amplia de potenciales convocados, de la cual saldrá el plantel definitivo que comenzará los entrenamientos el sábado 21 de febrero, a medida que los jugadores queden liberados de sus compromisos con clubes en Argentina, España, Italia y Brasil. La base combina experiencia internacional con recambio generacional, una marca registrada del ciclo Prigioni.

Entre los nombres destacados aparecen referentes como Facundo Campazzo (Real Madrid), Gabriel Deck (Real Madrid), Nicolás Laprovittola (FC Barcelona) y Luca Vildoza (Virtus Bologna), junto a piezas importantes del ámbito local como Marcos Delía (Obras) y Tayavek Gallizzi (Regatas). La lista completa incluye 24 jugadores distribuidos en las principales ligas del mundo, lo que refleja el presente internacional del básquet argentino.

Para esta ventana, Prigioni estará acompañado por el mismo staff técnico que trabajó en las últimas ventanas y en la AmeriCup 2025: Herman Mandole, Nicolás Casalánguida, Guido Fabbris, Pablo Favarel y Pablo Albertinazzi. La continuidad del cuerpo técnico es un factor clave en un proceso que busca consolidar una identidad de juego y sostener la competitividad en el plano continental.

Argentina llega como líder del Grupo D tras un arranque sólido en noviembre, con dos victorias ante Cuba: 80-68 en La Habana y 105-49 en Buenos Aires, logrando una diferencia de puntos de +68. Uruguay también ganó sus dos compromisos ante Panamá, aunque con +35 de diferencial. En este contexto, los cruces en Obras pueden empezar a marcar el rumbo hacia Qatar 2027 y confirmar si la Selección Argentina de Básquet está lista para volver a ser protagonista mundial.