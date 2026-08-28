Los gremios pidieron un salario mínimo de $911.000 y los empresarios ofrecieron $400.000: definirá el gobierno

El Consejo del Salario no logró llegar a un acuerdo para establecer el nuevo mínimo en los salarios. Los gremios solicitaron un piso de $ 911.000 mientras que los empresarios ofrecieron $400.000. Cabe remarcar que el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) hoy está en los $376.600, cifra a la que se llegó aplicando el cronograma de ajustes que se había fijado en la reunión del pasado noviembre.

Además de fijar el monto de una remuneración básica, el SMVM es también una referencia que sirve para la determinación de programas sociales, prestaciones y subsidios. Ahora será el gobierno nacional el encargado de fijar el número.

Según trascendió, se estima que la intención del oficialismo es lograr que se acerque a los $800.000 netos, lo que representaría un bruto cercano al $1.100.000.

El Consejo del Salario

Se trata de una instancia en la que dialogan los representantes de los trabajadores, empleadores, el Estado nacional y los gobiernos provinciales para determinar el piso salarial. En los últimos tiempos se viene realizando de manera virtual, por lo cual la CGT había reclamado que esta semana se volviera a la presencialidad. Sin embargo, el Gobierno no accedió.

En esta oportunidad, participaron: por el sector empleador Juan José Etala, José Luis Zapata y Horacio Martínez (UIA), Ricardo Diab y Juan Massi (CAC). Por el sector de los trabajadores Jorge Solá, Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Luna Villar (CGT), Claudio Mani, Hugo Yasky, Hugo Godoy y Ricardo Peidro (CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores).

Finalizada la reunión, el secretario general de ATE Rodolfo Aguiar se quejó de que los empresarios propusieron un aumento de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre hasta abril: "Este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio”.

“El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación”, agregó Aguiar.

“El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. ¿El Consejo existe? Si seguimos así, el Consejo va a existir, pero los salarios van a desaparecer”, finalizó.