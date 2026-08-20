El gobierno convocó al Consejo del Salario: cuándo se definirá el nuevo mínimo

La convocatoria contempla la participación de representantes de los trabajadores y los empleadores.

El gobierno nacional convocó al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para el viernes 28 de agosto, con el objetivo de discutir una actualización del salario mínimo y definir los nuevos valores de las prestaciones por desempleo, en una reunión que se realizará de manera virtual.

La convocatoria fue formalizada mediante la Resolución 1/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y contempla una primera reunión de la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo a las 10, mientras que el plenario del Consejo comenzará a las 12.30.

El Consejo del Salario se reunirá el 28 de agosto para definir una actualización del salario mínimo.

En el encuentro se analizará la determinación del nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), junto con sus eventuales modificaciones, y los montos mínimo y máximo correspondientes a la prestación por desempleo. La normativa también establece una segunda sesión plenaria para las 14, en caso de ser necesaria.

Actualmente, el salario mínimo para los trabajadores mensualizados que cumplen una jornada legal completa se encuentra en $376.600, mientras que para los trabajadores jornalizados el valor mínimo de la hora es de $1.883. Esos valores corresponden al esquema de actualización que había sido establecido previamente y que llega hasta agosto de 2026.

El salario mínimo vigente para trabajadores mensualizados es de $376.600.

El Consejo del Salario está integrado por 16 representantes de los empleadores y 16 de los trabajadores, además de la representación estatal, y funciona como el ámbito institucional en el que los distintos sectores discuten periódicamente el piso salarial establecido para los trabajadores alcanzados por el régimen laboral. La reunión será virtual y la participación de los representantes de trabajadores y empleadores tendrá carácter ad honorem, de acuerdo con la resolución oficial.

En caso de no haber acuerdo entre las partes, la Secretaría de Trabajo tiene la facultad de laudar y establecer los valores por resolución, situación que viene ocurriendo durante todo el gobierno de Javier Milei.