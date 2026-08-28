Cuenta DNI: cómo ahorrar hasta $8.000 por semana en salidas a comer durante agosto

Los clientes tienen que efectuar compras por un valor de $32.000.

La billetera digital del Banco Provincia mantiene vigentes sus beneficios clave para optimizar los consumos de las familias bonaerenses en el sector gastronómico durante el mes de agosto. Con la aplicación móvil Cuenta DNI, los usuarios pueden acceder a un importante descuento del 25% para salir a comer durante los fines de semana. La promoción contempla la posibilidad de ahorrar hasta $8.000 por semana por persona en establecimientos adheridos.

Cómo se produce el descuento para salir a comer con Cuenta DNI

Para alcanzar el tope máximo de devolución semanal estipulado por la entidad bancaria, los clientes deben realizar compras por un valor de $32.000. De esa manera, el valor real consumido en la salida gastronómica se reduce automáticamente a $24.000 tras concretarse la devolución del dinero. La iniciativa se aplica los sábados y domingos en locales gastronómicos habilitados y puntos de venta YPF Full seleccionados.

Los pagos deben llevarse a cabo con QR.

La propuesta financiera forma parte de un amplio paquete de promociones diseñado para amortiguar los gastos diarios del consumidor en la provincia de Buenos Aires. Entre las alternativas de la plataforma destacan las rebajas del 20% en comercios de cercanía tradicionales y los descuentos del 40% en ferias y mercados bonaerenses. Asimismo, la app ofrece beneficios diarios especiales en la compra de garrafas y rebajas en entidades educativas y clubes locales.

En el rubro comercial, la herramienta digital brinda facilidades adicionales con rebajas que alcanzan el 30% en marcas seleccionadas y descuentos sin tope de reintegro en farmacias, perfumerías y librerías. Para aquellos que cuentan con tarjetas de crédito vinculadas a la aplicación, la firma bancaria habilita también la financiación de compras cotidianas en hasta 3 cuotas sin interés en establecimientos autorizados.

En la app figuran las firmas que participan de la promoción.

Con estas medidas, la banca pública provincial busca sostener el nivel de consumo en rubros gastronómicos y de esparcimiento familiar. El uso de la herramienta de cobro mediante código QR facilita el acceso inmediato a los reintegros para millones de personas registradas. Los usuarios pueden consultar el listado completo de locales participantes directamente desde los canales oficiales de la plataforma antes de realizar sus consumos.