River se lo quiere robar a Boca: el defensor que ya está en la mira de los dos gigantes

El defensor aparece en el radar de ambos gigantes del fútbol argentino. River ya se contactó con Argentinos Juniors y Boca tampoco se baja de la pelea.

Después de la dura eliminación de la Copa Sudamericana, River atraviesa horas de cambios y planificación de cara a lo que viene. Mientras la dirigencia trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Eduardo Coudet, también comenzó a analizar posibles movimientos en el plantel. En ese contexto, Lucas Martínez Quarta podría dejar Núñez, ya que aparece en el radar de Al Sadd de Qatar, y el Millonario ya tendría apuntado a su posible reemplazante.

El nombre que comenzó a tomar fuerza es el de Francisco Álvarez, marcador central de Argentinos Juniors que también está en los planes de Boca. Según comentó Germán García Gorva, desde Núñez ya realizaron un sondeo y tuvieron contactos con la dirigencia encabezada por Cristian Malaspina para comunicarle el interés por el defensor. Todavía no existe una oferta formal, pero River ya dio el primer paso para conocer las condiciones de una eventual negociación.

La situación promete generar una fuerte disputa en el Mercado de Pases, porque Boca tampoco abandonó su intención de contratar al zaguero. Desde Argentinos Juniors estarían dispuestos a escuchar propuestas por el futbolista, aunque su condición de pieza fundamental del equipo hace que cualquier operación requiera una inversión importante. En principio, las cifras que trascendieron se ubican entre 4,5 y 5 millones de dólares, aunque también apareció la versión de que al Xeneize le habrían solicitado una suma cercana a los 7 millones.

Álvarez tiene 26 años, nació en Rawson y mide 1,80 metros. Se formó en las divisiones inferiores de San Martín de San Juan y, después de pasar por distintos equipos del fútbol argentino, encontró en Argentinos Juniors el escenario para consolidarse como uno de los defensores más destacados del campeonato. Su principal virtud está en la solidez para defender a campo abierto, aunque también sobresale por su capacidad para iniciar el juego desde el fondo.

El defensor, además, tiene contrato con el Bicho hasta el 31 de diciembre de 2029, un detalle que le permite a la institución de La Paternal negociar con una posición favorable. Por ahora, River solamente avanzó con averiguaciones y Boca mantiene vigente su interés, por lo que todo indica que la pelea por Francisco Álvarez recién comienza. Si finalmente Martínez Quarta deja el club, el Millonario podría acelerar y transformar el sondeo inicial en una propuesta concreta.