La inteligencia artificial ya está cambiando el trabajo: lanzan en Mar del Plata un programa gratuito para aprender a usarla

Mientras la Inteligencia Artificial se incorpora cada vez más a comercios, empresas, profesiones y emprendimientos, crece una nueva necesidad: aprender a utilizar estas herramientas para seguir siendo competitivos.

En ese contexto, Juan Manuel Cheppi de la Fundación Ciudad Inclusiva, presentó PotencIA, un programa gratuito de formación para acercar estos conocimientos a más vecinos de la ciudad.

La Inteligencia Artificial dejó de ser una tecnología reservada para especialistas. Hoy forma parte de tareas cotidianas en oficinas, comercios, estudios profesionales, emprendimientos y hasta pequeños negocios. Organizar información, crear contenidos, responder consultas de clientes o automatizar procesos son solo algunas de las aplicaciones que cada vez más personas comienzan a incorporar a su trabajo.

Este cambio también plantea un nuevo desafío: quienes desarrollen estas habilidades tendrán más herramientas para mejorar su productividad, generar nuevas oportunidades y adaptarse a un mercado laboral que evoluciona a gran velocidad.

Para Juan Manuel Cheppi, la discusión ya no pasa por preguntarse si la Inteligencia Artificial va a transformar la manera de trabajar. "Ese cambio ya empezó. El desafío es que más marplatenses tengan la posibilidad de aprender a usar estas herramientas para potenciar lo que ya saben hacer. No se trata de reemplazar la experiencia de las personas, sino de sumar capacidades para crecer", señaló.

Con ese objetivo nació PotencIA, un programa gratuito de formación impulsado por Ciudad Inclusiva. La propuesta está dirigida a trabajadores, comerciantes, profesionales, emprendedores, estudiantes y todas aquellas personas interesadas en incorporar herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas a su actividad cotidiana.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y toda la información sobre el programa, el recorrido formativo y la modalidad de cursada puede consultarse en ciudadinclusiva.com

¿Qué es PotencIA?

Programa gratuito de formación en Inteligencia Artificial.

Destinado a marplatenses que quieran potenciar su trabajo, su negocio o sus proyectos.

Más información e inscripciones en ciudadinclusiva.com