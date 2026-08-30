Horror: un guardia de seguridad de un edificio murió presionado por un ascensor

Un guardia de seguridad de un edificio de la ciudad de Córdoba murió luego de sufrir un grave accidente al quedar atrapado por un ascensor. El hecho quedó al descubierto este domingo por la mañana cuando su compañero llegó para relevarlo.

Según replicó Eldoce, el hecho ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle 25 de Mayo al 900, en el barrio General Paz. Otro guardia que se encontraba en el lugar advirtió esta mañana que su compañero había quedado aprisionado y dio aviso para solicitar asistencia.

El fatídico hecho ocurrió en un edificio ubicado sobre la calle 25 de Mayo, en barrio General Paz.

Ante la emergencia, trabajó personal de Bomberos, que logró abrir el ascensor para acceder al interior. Al ingresar, encontraron al hombre sin signos vitales y con parte de su cuerpo suspendido y aprisionado por el mecanismo del ascensor. Por el momento se desconocen detalles sobre cómo fue la dinámica exacta del accidente.

Personal del servicio de emergencias 107 también se hizo presente en el lugar. Según trascendió el hecho habría ocurrido en horas de la noche sin embargo recién al día siguiente personal del edificio se percató de lo ocurrido.