San Lorenzo de Mar del Plata hizo historia: campeón de la Copa Challenger 2026 tras un triunfazo ante Aldosivi

El equipo rojinegro se impuso 2-1 en una final que se definió tras su reanudación por lluvia y logró el primer título de su historia en el fútbol femenino local.

San Lorenzo de Mar del Plata se consagró campeón de la Copa Challenger 2026 al derrotar 2 a 1 a Aldosivi en la cancha de Al Ver Verás, en la continuidad de una final que había quedado inconclusa por las malas condiciones climáticas. El encuentro, que se completó este viernes 1° de mayo, tuvo todos los condimentos: tensión, emoción y un desenlace que quedará marcado en la historia del fútbol femenino marplatense.

El partido había comenzado el domingo anterior, pero debió suspenderse en el entretiempo debido a la lluvia, con el marcador igualado 1 a 1. Aldosivi se había puesto en ventaja, pero Morena Barraza logró el empate para el conjunto azulgrana antes de la interrupción. Ya en la reanudación, San Lorenzo salió decidido a buscar el título y encontró la diferencia a los 12 minutos del segundo tiempo gracias a Ana Cruz, quien marcó el 2-1 definitivo.

Los goles de Barraza y Cruz no solo sellaron la victoria, sino que también le dieron a San Lorenzo un logro histórico: es la primera vez que el club conquista este importante trofeo en el ámbito local. El equipo mostró carácter, solidez y una gran respuesta en un contexto adverso, reafirmando su crecimiento dentro del fútbol femenino de Mar del Plata.

El conjunto campeón formó con Yesica Vercelli; Noelia Erede, Estefanía Pereyra, Geraldine Arbelo; Morena Maraz, Brisa Villalba, Araceli Torena; Priscila Medina, Yanina Décima; Morena Barraza y Ana Cruz. Completaron el plantel Victoria Stegmeier, Milena Braña, Tatiana Buabud, Araceli Franco, Agustina Ramírez, Sara Rolón y Jennifer Flores, bajo la conducción técnica de Cristian Pérez y Damián Arcidiacono, con Martín Garay como ayudante de campo. Un equipo que ya quedó en la historia grande del deporte local.