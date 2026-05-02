San Lorenzo de Mar del Plata hizo historia: campeón de la Copa Challenger 2026 tras un triunfazo ante Aldosivi
El equipo rojinegro se impuso 2-1 en una final que se definió tras su reanudación por lluvia y logró el primer título de su historia en el fútbol femenino local.
Por Redacción 0223
PARA 0223
San Lorenzo de Mar del Plata se consagró campeón de la Copa Challenger 2026 al derrotar 2 a 1 a Aldosivi en la cancha de Al Ver Verás, en la continuidad de una final que había quedado inconclusa por las malas condiciones climáticas. El encuentro, que se completó este viernes 1° de mayo, tuvo todos los condimentos: tensión, emoción y un desenlace que quedará marcado en la historia del fútbol femenino marplatense.
El partido había comenzado el domingo anterior, pero debió suspenderse en el entretiempo debido a la lluvia, con el marcador igualado 1 a 1. Aldosivi se había puesto en ventaja, pero Morena Barraza logró el empate para el conjunto azulgrana antes de la interrupción. Ya en la reanudación, San Lorenzo salió decidido a buscar el título y encontró la diferencia a los 12 minutos del segundo tiempo gracias a Ana Cruz, quien marcó el 2-1 definitivo.
Los goles de Barraza y Cruz no solo sellaron la victoria, sino que también le dieron a San Lorenzo un logro histórico: es la primera vez que el club conquista este importante trofeo en el ámbito local. El equipo mostró carácter, solidez y una gran respuesta en un contexto adverso, reafirmando su crecimiento dentro del fútbol femenino de Mar del Plata.
El conjunto campeón formó con Yesica Vercelli; Noelia Erede, Estefanía Pereyra, Geraldine Arbelo; Morena Maraz, Brisa Villalba, Araceli Torena; Priscila Medina, Yanina Décima; Morena Barraza y Ana Cruz. Completaron el plantel Victoria Stegmeier, Milena Braña, Tatiana Buabud, Araceli Franco, Agustina Ramírez, Sara Rolón y Jennifer Flores, bajo la conducción técnica de Cristian Pérez y Damián Arcidiacono, con Martín Garay como ayudante de campo. Un equipo que ya quedó en la historia grande del deporte local.
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