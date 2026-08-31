21 años después: el increíble debut de Messi en la Selección Mayor

El destino hizo que Lionel Andrés Messi, llamado a ser el sucesor de Diego Maradona, tuviera su estreno en la Selección Argentina contra Hungría, igual que el otro “10” pero 30 años antes.

Aquel 17 de agosto de 2005, José Néstor Pekerman lo llamó cuando transcurrían 18’ del segundo tiempo en el amistoso contra los europeos, el rosarino ingresó con la camiseta número 18 en lugar de Lisandro López. En la primera pelota que tocó, aceleró, Vilmos Vanczák lo camiseteó y en su afán de soltarse, Messi tiró un manotazo que le rozó la cara al defensor y el árbitro lo expulsó de manera directa.

¡40 segundos! Apenas ese tiempo estuvo en cancha el futbolista por entonces del Barcelona. La roja fue un duro golpe para él que se fue con los ojos llorosos en su estreno con la mayor.

Ni él soñaba, por entonces, todo lo que la Selección Argentina le iba a dar durante tanto tiempo. Con tristezas muy grandes y con enormes alegrías.