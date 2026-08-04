Otro éxito: punto final para el "Dragón Verde" de Kimberley

El domingo llegó a su fin una nueva edición del Torneo "Dragón Verde", certamen infantil organizado por el Club Atlético Kimberley que contó con más de 100 equipo participantes y 224 partidos. Esta edición volvió a tener a su favor al factor climático, lo que permitió que la programación se pudiera cumplir según lo establecido.

Con gran participación de los clubes de la ciudad y una buena convocatoria de instituciones de Balcarce y Necochea, el "Dragón Verde" volvió a regalar grandes partidos de fútbol, diversión y nuevas experiencias. Es que, la particularidad de este torneo es la presentación de la Categoría 2016 en cancha de 11 (actualmente juegan en dimensiones de predécimas en el certamen oficial de sus Ligas) y los primeros pasos de los 2020 en césped (categoría de salón en el certamen oficial local). Si bien muchas miradas se van con ellos, la despedida en este caso de los 2015 regaló un camino hacia el título más que atrapante y, los 2017, 2018 y 2019, ya se presentan con otra postura dentro de la competencia.

En total, se disputaron 224 encuentros desde el sábado 25 de julio hasta este domingo 2 de agosto y fueron 108 equipos los que iniciaron aquel día con las distintas fases de grupos. Otra particularidad es la posibilidad de jugar playoffs, una instancia que el Torneo de Liga no se encuentra presente y también suma al crecimiento deportivo de los futbolistas, al atravesar una posible definición desde el punto penal.

Al mismo tiempo, el trabajo en las mesas de control de cada una de las canchas donde hubo actividad estuvo coordinada por profes de la institución junto a jugadores de inferiores, lo que refleja el grado de compromiso y fortalece la identidad para con el club. Con respecto al desarrollo general, el coordinador del Torneo, Juan Manuel Vuoso, expresó que: "Estamos muy contentos porque todo salió tal como lo planificamos. Nos ha pasado en otras ediciones de tener que mover fechas por cuestiones climáticas y en esta edición no sucedió, lo cual nos dio tranquilidad".

Además, el manager del club resaltó que: "Cada año vemos un mayor nivel en los equipos que participan, lo cual también eleva la vara de la competencia que se genera en estos días de juego. Y también observamos un grado de compromiso muy grande de las familias que se hacen presentes. A ellos y a los profes les agradecemos porque son un pilar fundamental para que el Torneo pueda funcionar".

Por último, Vuoso remarcó el trabajo interno. "Hemos formado un equipo de trabajo muy bueno, sosteniendo la participación de chicos de inferiores del club junto con profes por un lado y, por el otro, a la gente del club: todo el personal de la Villa Deportiva que trabajó en tiempo real para que las canchas estuvieran de la mejor maneraun y los dirigentes que se hace presente todos los días y colaboraron para que el Dragón Verde salga como salió".

Por último, una vez finalizados las finales y partidos por el tercer puesto, los equipos fueron distinguidos en el escenario donde recibieron un trofeo y medallas para cada jugador.

Los podios

Cat. 2015: Kimberley - Independiente - San Agustín (Bce)

Cat. 2016: Kimberley - Aldosivi - Banfield

Cat. 2017: Chapadmalal - Kimberley - Dvo. Norte

Cat. 2018: El Cañón - Kimberley - Talleres

Cat. 2019: Racing (Bce) - Cadetes - El Siciliano

Cat. 2020: El Siciliano - Talleres - Racing (Bce)