De un Ángel para otro Ángel: el "palito" de Di María a Correa tras el triunfo de Central

Ángel Di María publicó un sugestivo mensaje en sus redes sociales después del triunfo de Rosario Central por 1-0 ante River en el estadio Monumental, por la tercera fecha del Torneo Clausura, y su referencia a quienes eligen “con el corazón” fue interpretada por algunos hinchas como un posible mensaje para Ángel Correa, quien no disputó el encuentro por lesión.

“Cuando uno elige con el corazón todo es más lindo. Este equipo deja la vida en cada partido y por eso estoy orgulloso de todos. De Rosario y de Central. Vamos todos juntos”, escribió el Fideo junto a varios corazones azules y amarillos.

La publicación fue realizada pocas horas después de la victoria conseguida por el conjunto rosarino en Núñez, gracias a un gol en contra de Nicolás Otamendi, resultado que profundizó el delicado momento deportivo del equipo dirigido por Eduardo Coudet.

Aunque Di María no mencionó a Correa ni realizó una referencia directa al delantero de River, la frase sobre elegir con el corazón despertó distintas especulaciones en las redes sociales. Correa nació en Rosario, es reconocido hincha de Central y lleva tatuado el escudo del club, pero durante este mercado decidió regresar al fútbol argentino para jugar en River.

El atacante no pudo enfrentar al equipo del cual es simpatizante porque fue desafectado de la concentración a raíz de un traumatismo en el muslo derecho, sufrido durante la derrota anterior frente a Gimnasia. La ausencia se confirmó poco antes del comienzo del partido y Correa ni siquiera ocupó un lugar entre los suplentes, mientras que Di María fue titular y volvió a conducir al Canalla en una victoria de fuerte impacto.