El Vaticano confirmó que el Papa León XIV visitará la Argentina en noviembre

El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre y desarrollará actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, en el marco de su primera gira oficial por S

El Vaticano confirmó este miércoles que el papa León XIV realizará su primera visita oficial a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira apostólica por Sudamérica que también comprenderá escalas en Uruguay y Perú. Durante su estadía en el país recorrerá las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La Santa Sede informó que el viaje comenzará el 6 de noviembre en Uruguay, donde el Pontífice visitará Montevideo, Paysandú y Florida. Luego arribará a la Argentina para desarrollar una agenda que incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y el santuario de Luján, uno de los principales centros de peregrinación del país. Finalizada esa etapa, continuará su recorrido por Perú hasta el 17 de noviembre.

La visita de León XIV marcará el regreso de un Papa a la Argentina después de 39 años, con una agenda que incluirá actos oficiales y celebraciones religiosas.

Se tratará de la primera visita de León XIV a la Argentina desde el inicio de su pontificado y marcará el regreso de un Papa al país después de 39 años, tras la histórica visita de Juan Pablo II en 1987.

Por el momento, el Vaticano no difundió el cronograma detallado de actividades ni el orden en que el Papa recorrerá cada una de las ciudades argentinas. Ese itinerario será comunicado en las próximas semanas por la Santa Sede.

A través de un comunicado oficial, la Santa Sede sí remarcó que "el director de la Sala de Prensa de Santa Sede, Matteo Bruni, informó este 5 de agosto que “el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países". Asimismo, añadió: "Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre”.

“La visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos”, resaltó el gobierno argentino en un comunicado de la Oficina del Presidente. “El gobierno argentina ha garantizado a la Santa Sede todas las condiciones necesarias de seguridad y logística que permitieran concretar esta visita apostólica”, añadió.