El Papa León XIV celebró su primera misa de Pascua y lanzó un mensaje sobre la guerra en Medio Oriente

En su primera misa de Pascua al frente de la Iglesia, el Papa León XIV dejó un mensaje fuerte en medio de la tensión internacional: llamó a “elegir la paz” y advirtió sobre la indiferencia frente a las guerras que siguen causando miles de muertes.

Desde la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el pontífice cuestionó que la sociedad se esté “acostumbrando a la violencia”. “Nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes ante la muerte de miles de personas”, expresó ante los fieles.

También pidió recuperar la esperanza y puso el foco en las distintas formas en que “acecha la muerte”. “Lo vemos en las injusticias, en el egoísmo partidista, en la opresión de los pobres y en la falta de atención a los más vulnerables”, remarcó.

Aunque no mencionó conflictos puntuales, el mensaje se dio en un contexto de fuerte escalada en Medio Oriente. En esa línea, insistió en la necesidad de cambiar el rumbo: “Se necesita un canto de esperanza frente a la violencia de la guerra que mata y destruye”.

Además, convocó a una vigilia de oración por la paz para el sábado 11 de abril en la basílica de San Pedro.

A diferencia de otros papas, León XIV eligió un enfoque más general, con un mensaje global centrado en la paz y la esperanza.