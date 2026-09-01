"Pipo" Gorosito soñaba con volver y duró 8 partidos: se fue de San Lorenzo

La ilusión de "Pipo" Gorosito en el regreso a su casa, duró 8 partidos.

Nestor "Pipo" Gorosito dejó de ser el entrenador de San Lorenzo tras la derrota por 1 a 0 ante Instituto de Córdoba, que sembró varias dudas sobre la continuidad del técnico y agravió la crisis institucional que vive el “Ciclón”.

La dirigencia encabezada por Marcelo Culotta no coincidía plenamente con el optimismo del director técnico, aunque Gorosito haya declarado en conferencia de prensa que “no se le cruza por la cabeza dejar de ser el entrenador de San Lorenzo”.

Las próximas prácticas del equipo las va a dirigir Walter Perazzo, que ya había dirigido algunos entrenamientos antes de que llegara al cargo "Pipo".

El comunicado de la decisión se dio, ya que el departamento de fútbol de San Lorenzo tuvo una reunión previa al entrenamiento de las 15:30 horas en Ciudad Deportiva junto al entrenador que definió los pasos a seguir.

A la hora de analizar el funcionamiento de sus dirigidos, Gorosito había admitido que la mayor carencia se encuentra en el frente de ataque. El técnico explicó que a la formación le falta pausa, claridad y precisión en el desenlace de los avances para habilitar a los atacantes en posiciones francas de gol.

Al frente del “Ciclón”, el exentrenador de Alianza Lima consiguió apenas siete puntos en el campeonato local, producto de dos victorias, una igualdad y cuatro caídas, estadística que se agravó con la temprana eliminación por penales frente a Deportivo Riestra en los cruces de Copa Argentina y la derrota de local contra Huracán.