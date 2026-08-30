Aldosivi arrancó ganando y se volvió a quedar con las manos vacías

Cada vez más complicado Aldosivi. El "tiburón", con Mariano Felices como técnico interino, sorprendía de entrada a Argentinos Juniors en La Paternal, pero en el segundo tiempo el "bicho" hizo valer su jerarquía que lo tiene en lo más alto de la zona en el Torneo Clausura y arriba de todos en la Tabla Anual, dio vuelta el marcador, ganó 2 a 1 y dejó sin nada al conjunto del Puerto que sigue penando en la lucha por la permanencia.

La visita comenzó en ventaja desde los nueve minutos del primer tiempo, con un centro de rastrón del lateral Rodrigo González para Vombergar, que definió de primera y pudo marcar el 1-0.

El mejor acercamiento del conjunto de La Paternal en el primer tiempo llegó a los 25 minutos, con un derechazo lejano del volante Kevin Coronel que buscaba el segundo palo, a media altura, pero generó una gran atajada del arquero Lucas Acosta.

El mediocampista Alan Lescano, con posibilidades de partir hacia el fútbol brasileño en los próximos días, demostró toda su calidad a los ocho minutos del complemento, cuando clavó contra el primer palo un tiro libre cercano al borde del área grande y marcó el empate.

El mejor acercamiento del conjunto de La Paternal en el primer tiempo llegó a los 25 minutos, con un derechazo lejano del volante Kevin Coronel que buscaba el segundo palo, a media altura, pero generó una gran atajada del arquero Lucas Acosta.

El mediocampista Alan Lescano, con posibilidades de partir hacia el fútbol brasileño en los próximos días, demostró toda su calidad a los ocho minutos del complemento, cuando clavó contra el primer palo un tiro libre cercano al borde del área chica y marcó el empate.

En 38 minutos del segundo tiempo, una pelota por la banda habilitó a Lescano, que controló contra la raya final y, ante el achique de Acosta, sorprendió con un tiro bajo y seco al primer palo, que impactó en el poste y se fue.