Murió el conductor de aplicación que había sufrido un grave choque con otro auto

El hombre que había sufrido graves heridas en un choque ocurrido el pasado sábado en inmediaciones del Estadio Mundialista falleció tres días después del accidente. La víctima fue identificada como José Alberto Osorio, de 50 años, oriundo de Tucumán y chofer de una aplicación de viajes.

Fuentes consultadas por 0223 confirmaron que Osorio murió el martes 8 de septiembre, luego de permanecer internado desde el accidente registrado en la zona de Hernandarias y Diagonal Canosa, cerca del estadio José María Minella.

El siniestro había ocurrido alrededor de las 19 y tuvo como protagonistas a un Fiat Siena de color azul y un Chevrolet Prisma. Por la violencia del impacto fue necesario convocar a personal de rescate, ya que uno de los ocupantes había quedado atrapado dentro de uno de los vehículos.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de rescate y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same), que trasladó a los dos conductores al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

En el caso de Osorio, los primeros informes habían indicado que había sido llevado inconsciente, con una herida cortante en el cráneo. El segundo conductor, de unos 30 años, había sufrido politraumatismos y un traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento. Ambos habían quedado internados y estables tras el choque.

En el lugar chocaron un Fiat Siena de color azul y un Chevrolet Prisma

Finalmente, Osorio no logró recuperarse de las lesiones y falleció este martes, tres días después del accidente. En tanto, el otro conductor recibió el alta médica y se retiró del hospital.

Las circunstancias en las que se produjo la colisión continúan siendo materia de investigación.