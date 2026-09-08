Ya se encuentra vigente el nuevo sistema de estacionamiento digital en Mar del Plata: cómo descargar la aplicación

La Municipalidad de General Pueyrredon recordó este martes que ya está vigente el nuevo sistema de estacionamiento digital, una modernización que incorpora nuevas herramientas para brindar un servicio más ágil, simple y eficiente tanto para vecinos como para conductores que visitan la ciudad.

El horario de funcionamiento del sistema es de lunes a sábados de 8 a 20 durante la temporada de invierno, comprendida entre el 16 de marzo y el 15 de diciembre, y de lunes a sábados de 8 a 23 en verano, entre el 16 de diciembre y el 15 de marzo.

Entre las principales novedades, esta nueva herramienta permite pagar el estacionamiento mediante billetera virtual desde el celular, consultar el mapa con las zonas alcanzadas por el servicio y conocer la ubicación de los puntos de venta habilitados.

La actualización incorporó una aplicación renovada, pagos digitales, consulta de zonas y saldo en tiempo real.

Además, el tiempo de estacionamiento comenzó a fraccionarse cada 15 minutos una vez transcurrida la primera hora, el saldo dejó de descontarse automáticamente fuera del horario de funcionamiento del sistema y, aquellos que reciban una infracción, pueden acceder al pago inmediato durante las 24 horas posteriores a la confección del acta.

En caso de cometer una falta, los conductores cuentan con un plazo de 24 horas corridas para acceder al pago inmediato, que podrá realizarse desde la aplicación, en los puntos de venta habilitados o escaneando el código QR disponible en la cartelería de la vía pública. Transcurrido ese tiempo, la infracción será remitida al Juzgado Municipal de Faltas.

La aplicación también permite consultar el saldo disponible, comprar crédito, transferir saldo entre usuarios, acceder al historial de transacciones, recibir notificaciones e iniciar o finalizar el estacionamiento desde el teléfono móvil.

El nuevo sistema de estacionamiento digital añadió mejoras en el funcionamiento y la gestión de infracciones.

Asimismo, quienes prefieran operar desde una computadora pueden hacerlo en esta página, donde es posible registrarse, comprar crédito, iniciar y finalizar estacionamientos, consultar el saldo y acceder al historial de movimientos.

El sistema también funciona a través de los puntos de venta habilitados. En esas situaciones, el usuario solo deberá informar la patente del vehículo, indicar el tiempo de permanencia y realizar el pago correspondiente. Ya no es necesario regresar al vehículo ni exhibir comprobantes, ya que el control se efectúa de manera completamente electrónica mediante la patente.

Por su lado, la fiscalización también se realiza de manera digital, donde los agentes verifican si el vehículo posee un estacionamiento activo a través de la patente. Si luego del chequeo transcurren diez minutos sin que el sistema registre un estacionamiento vigente, podrá labrarse la correspondiente infracción.

En invierno, el horario de funcionamiento es de lunes a sábados de 8 a 20.

Para conocer más información sobre este sistema y descargar la aplicación SEM Mobile, los interesados pueden ingresar a este enlace.