Allanan una casa por posible producción y distribución de material de abuso sexual infantil

Una investigación a cargo de la Unidad Fiscal de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género por la presunta producción y distribución de material de abuso sexual infantil derivó este jueves en un allanamiento en una vivienda del barrio Santa Rita donde secuestraron un celular que será peritado los próximos días.

La medida avalada por el Juzgado de Garantías N°6 estuvo a cargo de la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación tras distintas tareas de campo, vigilancias y análisis de información en redes sociales.

Celular secuestrado.

Tras detectar la ubicación precisa del domicilio vinculado a las maniobras delictivas y el aval judicial, el personal irrumpió en el lugar, identificó a un hombre de 30 años y secuestró un celular que será sometido a las pericias correspondientes.

Las autoridades judiciales ordenaron la notificación de causa y la continuidad de la investigación.