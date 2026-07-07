Allanaron una vivienda y aprehendieron a un joven acusado de producir y comercializar pornografía infantil

Aprehendieron en la tarde de este martes a un joven de 26 años acusado de producir, comercializar y distribuir pornografía infantil. El operativo se realizó en un inmueble de Balcarce.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la SubDDI Balcarce, dependiente de la DDI Mar del Plata, en una vivienda ubicada sobre calle 5 al 300, entre 8 y 10. Allí fue capturado el acusado, identificado como W.I.V.

De acuerdo con la investigación, la causa se originó el 31 de marzo a partir de un reporte emitido por el National Center for Missing & Exploited Children (Ncmec), organismo que detectó la manipulación de material con contenido de abuso sexual infantil desde un dispositivo vinculado a una conexión de internet en la ciudad vecina.

A partir de las tareas realizadas por las autoridades y del análisis de la información aportada por una empresa de telefonía, lograron identificar al dueño del teléfono involucrado y emitieron una orden de allanamiento y secuestro.

El aprehendido tiene 26 años y fue denunciado por un organismo estadounidense.

Durante el operativo, los efectivos incautaron un celular Motorola Moto E15, que será sometido a pericias para determinar si contiene evidencia de interés para la causa.

La investigación es encabezada por la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Balcarce, a cargo del fiscal Rodolfo Moure, quien dispuso la aprehensión del sospechoso.

Sin embargo, una vez cumplidos los recaudos legales, el joven recuperó la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense, mientras avanza la investigación.