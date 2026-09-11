Conmebol confirmó los árbitros para las revanchas de Sudamericana y Libertadores
Los tres equipos argentinos llegan con las series abiertas y buscarán meterse en las semifinales de los torneos continentales.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Tres equipos argentinos siguen con vida en las copas internacionales, Boca en la Sudamericana, mientras que Estudiantes y Platense en la Libertadores. Por la ida de los cuartos de final de sus respectivos certámenes, hubo resultados diversos: el Xeneize ganó, en Pincha empató y el Calamar cayó.
Todas las series quedaron abiertas y todo puede pasar. Este viernes, la Conmebol dio a conocer quiénes serán los árbitros de todos los partidos de vuelta, tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana. Gustavo Tejera será el juez del duelo entre Sao Paulo y Boca, Jesús Valenzuela el de Corinthians y Estudiantes, mientras que Cristian Garay el de Platense y Fluminense.
Boca fue el único equipo argentino que ganó en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, fue por 1 a 0 ante Sao Paulo en La Bombonera. Por su parte, Estudiantes igualó 1 a 1 ante Corinthians en Uno y Platense cayó por 2 a 0 ante Fluminense en el emblemático Estadio Maracaná.
¿Cuándo se juegan los partidos de vuelta?
15/09 a las 19 horas: Platense vs. Fluminense
15/09 a las 21.30 horas: Sao Paulo vs. Boca
16/09 a las 21.30 horas: Corinthians vs. Estudiantes
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