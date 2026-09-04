Ahora a jugar: Julián Álvarez se quedó en el "Aleti" y vuelve a la convocatoria

Se terminó la saga Julián Alvarez hasta como mínimo el mes de enero. Diego Simeone confirmó el regreso del argentino a las convocatorias del Atlético de Madrid. Estará mañana junto a sus compañeros frente al Athletic Club de Bilbao. El Cholo espera que, tras un verano europeo movido, se pueda recuperar la mejor versión del delantero argentino.

“Está entrenando muy bien, va a ser convocado, va a ser parte del grupo que viaje a Bilbao y esperamos lo mejor de él y de todos sus compañeros… Siempre miro de acá hacia adelante. Evidentemente tenemos una temporada muy bonita, con muchos retos y posibilidades, iremos partido a partido intentando hacer lo mejor posible”, empezaba un Simeone que confirmaba que Julián dirá presente frente a los vascos.

Para el Cholo, todas las partes tienen la oportunidad de volver a gustarse: “La vida está llena de oportunidades y esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y desgraciadamente muchísimo tiempo juzgando. Todos juzgamos, hay que juzgar menos y preocuparse más en aprender”.

Bilbao será la última parada de Julián Alvarez y Atlético de Madrid antes de empezar su paso por la Champions League.Tras ello, La "Araña" tendrá otros compromisos antes de tener que medirse por primera vez a las gradas del Metropolitano el 16 de septiembre contra Osasuna. Será el primer choque donde le veremos en la casa de los Colchoneros tras los silbidos recibidos ante Villarreal.