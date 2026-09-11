Cinthia Fernández quedó envuelta en un escándalo por una deuda millonaria con el country en el que vive

A seis meses de su polémica salida de La Mañana con Moria, Cinthia Fernández se dedica a trabajar en sus redes sociales, pero en las últimas horas trascendió que adeuda una cifra millonaria de expensas del country donde vive con sus hijas.

“Cinthia no está trabajando en la tele, está de novia con su novio que es abogado. Y ella se dedicó ahora a trabajar y por ahí en el estudio no le están dando dinero”, señaló en SQP, Yanina Latorre.

La bailarina trabaja junto a su pareja lejos de los medios

“Ella labura mucho con marcas. En el barrio están muy enojados, muy enojados. Acá está toda la lista, y ahí dice ‘unidad funcional 183 Fernández Cintia, $3.752.720, 94. La intimaron, le pidieron, le pidieron... No hay respuesta por ahora. Todavía no la judicializaron”, agregó Latorre con su estilo telegráfico.

“Los vecinos piden por favor que toda esta gente empiece a pagar las expensas porque los 20 palos los absorben los otros, Y empiezan a aumentar las expensas de todos”, explicó la conductora, que hizo una observación muy particular sobre la situación de su ex compañera de LAM.

“Recordemos que ella está en juicio con una vecina por el gas pimienta. ¿Se acuerdan que un día se enloqueció y fue ahí les tiró gas pimienta?”, relató la conductora sobre un escándalo que protagonizó la influencer con unos menores de edad que se escabulleron en su terreno y le rompieron la puerta de su casa de una patada.