No va más: uno de los protagonistas de Los Simuladores confirmó su separación

Martín Seefeld confirmó su separación de Valeria Giuliani después de 35 años de relación y dos hijos en común. Lejos de toda polémica, el actor reflexionó sobre los vínculos y dio detalles del trato que mantienen.

El actor confirmó su separación

Invitado a Almorzando con Juana (eltrece), el artista habló de su presente sentimental y confirmó que ya no está en pareja con la mamá de sus hijos. “Yo estoy separado hace un año. Estuvimos en pareja 35 años, tenemos dos hijos hermosos... Así que la vida”, resumió.

“En la vida todo puede suceder. Y aparte, la vida tiene procesos y tiene momentos que uno tiene que respetarse y es normal que suceda”, sostuvo reflexivo el actor. Y remarcó: “Aparte, independientemente de lo que suceda, hay que vivirlo como un éxito el haber estado 35 años en pareja, haber formado una familia, dos hijos hermosos...”.

En este sentido, opinó: “La verdad es que, como digo siempre, creo que hay que respetarse esos procesos porque tiene que ver también con el crecimiento de cada uno, con la forma de ver la vida de cada uno”. “Todo se tiene que hacer para mí con amor, con respecto... Entender que uno puede no estar en pareja, pero que hay una familia”, señaló.

“Hablamos mucho. Nos vemos poco porque obviamente nos vemos poco, pero hablamos mucho por los chicos. Tenemos un vínculo extraordinario y feliz de que así sea”, cerró.